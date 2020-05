Neugodan doček za premijerku: Pred bolnicom joj okrenuli leđa!

Premijerku Belgije Sophie Wilmes jučer je imala neugodan doček prilikom službene posjete bolnici u Bruxellesu, nakon što su zdravstveni radnici u znak protesta okrenuli leđa dok je ona pored njih prolazila u službenom automobilu.

The Brussels Times piše da je riječ o bolnici Saint Peter (Sveti Petar) koja je zapravo sve vrijeme bila glavna tijekom pandemije korona virusa u kojoj se osoblje borilo da pruži potrebnu medicinsku pomoć svim zaraženim pacijentima. Prvi belgijski pacijent Philippe Soubry liječen je u njoj nakon povratka iz kineskog Wuhana gdje je i započela pandemija.

