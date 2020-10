Nevera ga nije omela: Snimio je pijavicu i munju u Starom Gradu

Prema Braču je baš udarilo. I kad sam vidio da sijeva digao sam dron i okinuo te fotke. Dvadeset minuta je bio u zraku i dok nisam vidio rezultat nisam mogao ni pretpostaviti što je snimio - kaže Miroslav

<p>Viška regata održava se na otoku Hvaru. U Starom Gradu usidrilo se stotinjak jedrilica, a među njihovim kormilarima je i <strong>Miroslav Zadravec</strong>.</p><p>Kad je u noći s petka na subotu kratko, ali snažno nevrijeme zahvatilo škoj, Miroslav je požurio podići dron iznad porta i snimiti ove impresivne fotografije.</p><p>Nisu one posebne samo po tome što je hobistički fotograf uhvatio i pijavicu i munju i oblake i uvalu, već zato što je, nekim čudnim spletom okolnosti, lagani dron uspio ostati nekoliko sekundi potpuno miran po ovom vremenu zahvaljujući čemu je nastala solidna oštrina fotografija snimljenih u dugoj ekspoziciji. </p><p>Ovako spektakularan rezultat Miroslav nije očekivao. Kad je pregledavao snimljeno, gotovo da su mu ove fotke i promakle. </p><p>- U sklopu Viške regate došao sam do Starog Grada na Hvaru i iz smjera Brača počela je nevera, udarila je između dva otoka. Nas je samo okrznula, padao je desetak minuta možda taj mali pljusak. Ali prema Braču je baš udarilo. I kad sam vidio da sijeva u daljini digao sam dron i okinuo te fotke. Jedno dvadeset minuta je on snimao u zraku i dok nisam vidio rezultat nisam mogao ni pretpostaviti što je snimio - još pod dojmom će Miroslav. </p><p>Nevera je krenula oko 23 sata. Trideset minuta kasnije nastale su fotografije, a već oko ponoć situacija se smirila. </p><p>- Imao sam sreće da tamo gdje je stajao dron nije bilo nikakvog vjetra, to je čista sreća da je pet sekundi uspio ostati mirno u zraku - dodaje fotograf kojeg možete pratiti pod nickom @koompix.</p>