Nevidljive ribice: Odjednom, pred izbore, eto dječje bolnice i imunološkog zavoda iz ladice...

Čuj, narode, počuj tko zna koji put zaredom - u zagrebačkom Blatu će graditi veliku dječju bolnicu. Pet je dana prije izbora, ali i 42 godine otkad je narod Zagreba na referendumu izglasao kako će iz svake plaće izdvajati 1,5 posto za gradnju bolnice u Blatu. Nakon pet godina izglasana je i druga runda tog doprinosa pa je u deset godina oko 400 tisuća zaposlenih uplatilo više od, preračunato, 160 milijuna eura. Taman da ministar Vili Beroš, koji sad najavljuje gradnju dječje bolnice za 200 milijuna eura, doda još samo četrdeset. Drugo su Zagrepčani već uplatili, i otad gledaju u blatne zidine Blata. Kaže ministar da će to biti "zero carbon" bolnica, bojimo da će od svega na kraju biti samo "zero", nula.

