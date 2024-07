Nevjerojatna snimka iz Dugog Sela: Potop, a on peca na ulici!

PRIPREMITE ŽIVCE

VIDEO Pravi prometni krkljanac! Pogledajte gužve u Zagrebu i na obilaznici. Mogle bi potrajati... ZAGREB - U Zagrebu se sljedećih mjesec dana očekuje kaos. Započeli su radovi na važnim i prometnim cestama. Gužva je nastala u Sesvetama gdje su krenuli radovi na Zagrebačkoj ulici, na dijelu Ulice kneza Branimira do Ulice Ljudevita Posavskog. Uklonit će gotovo 9.000 m2 postojećeg asfaltnog zastora te zamijeniti novim. Iz Grada Zagreba navode da će biti otežan promet od ponedjeljka, 1. srpnja od 9:00 sati pa sve do kraja srpnja do 4 ujutro, kada se očekuje kraj radova.

