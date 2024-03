Nevjerojatna snimka! Ovo je Zagreb u samo 10 sati razlike - u noći mećava, a popodne 12°C

Tijekom noći cijeli Zagreb zabijelio je snijeg uz temperature koje su se spustile do minusa. Kako je sve izgledalo u glavnom gradu pokazuju i snimke s društvenih mreža na kojima se vidi mećava i jaki snijeg.

ZAGREB U 4 SATA UJUTRO:

Već 10 sati kasnije potpuno druge slike u Zagrebu. Sunce grije na 12°C, rijetko tko nosi jaknu, snijega se više skoro nitko ni ne sjeća.

Foto: 24sata

Ovakvo proljetno vrijeme nastavit će se i sutra. DHMZ javlja kako će u ponedjeljak prevladavati sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice može biti magle i mraza, vrlo rijetko i malo kiše. Sredinom dana i poslijepodne uz dnevni razvoj oblaka moguć je i izolirani pljusak, osobito na istoku. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji mjestimice umjeren sjeverozapadni.

Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne jugozapadni, zatim i jugo. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 °C.