Nevjerojatna snimka: Pretjecao po zaustavnoj traci kod Zagreba s preko 100 kilometara na sat!

PRIJETI EKOLOŠKA KATASTROFA

VIDEO Velika eksplozija i požar na tankeru u Crvenom moru: Hutiji napali, posadu evakuirali CRVENO MORE: Na tankeru Sounion, koji je u srijedu napadnut u Crvenom moru, došlo je do eksplozije nakon čega je izbio veliki požar, piše Reuters. 25 članova posade je evakuirano u četvrtak, a raniji napadi na tanker, kao i velika eksplozija u petak, pripisuju s akcijama Hutija. Hutiji mjesecima napadaju brodove u Crvenom moru, tvrde da je to iz podrške Palestini. Sounion, koji plovi pod grčkom zastavom, je dugačak 274 metra i prevozio je sirovu naftu. "Dođe li do izlijevanja nafte to bi moglo dovesti do strašnih posljedica za morski okoliš", upozoravaju stručnjaci.

