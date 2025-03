Nevjerojatna snimka s kamere iz Like: Uhvatili spiralu na nebu

POLICIJA NAM POTVRDILA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Tip šetao s nožem i palicom u Kaštelima! KAŠTEL LUKŠIĆ Muškarac (46) hodao je ulicom s palicom i nožem. Incident nam je potvrdila i policija. Jedan od naših čitatelja poslao nam je snimku muškarca. Policija je utvrdila da je muškarac bio pod utjecajem alkohola od 1,82 promila. S obzirom na to da je odbijao naredbe policije, oni su ga prisilno vezali i priveli. Prilikom dolaska do stanice, vrijeđao je i psovao policajce. Zadržan je do otrežnjenja, a policija mu je oduzela nož dužine 30 centimetara i palicu dužine 50 centimetara.

