Nevjerojatne scene iz Beograda: Na pisti ostavili stotine granata! Stručnjak: 'To još nisam vidio'

Na putu do zrakoplova sve su putnike dočekale granate. Nisam mogao vjerovati da su ih samo tako ostavili posred piste. Pa tamo je bilo barem 50 paleta municije. Malo su ih razmaknuli jedne od drugih, ali to je to.

Ispričao nam je jedan putnik nevjerojatan prizor kojeg je uspio u srijedu snimiti na prostoru beogradske zračne luke Nikola Tesla.

Dodao je kako u blizini nije bilo nikog vidljivog iz osiguranja, kamoli policije ili vojske.

- Bilo je ondje svega par radnika i to je to - prepričao je putnik scene.

Za vrijeme njegovog boravka na prostoru aerodroma one nisu maknute.

Foto: Čitatelj 24sata

Vojni stručnjak, koji nas je zamolio za anonimnost zbog prirode svog posla, rekao nam je kako je prizor apsolutno neuobičajen.

- Prema onome što se da vidjeti na fotografiji, radi se o topničkim granatama. One se inače pakiraju u drvene sanduke. Ovakav model slaganja za transport još nisam vidio i vjerojatno se radi o nekoj specifičnoj uporabi. Slično ih slažu kad ih negdje treba transportirati padobranom, odnosno desantirati. Vjerujem da je ovo spremno za skori utovar, inače ih ne bi ondje ostavljali same - kaže nam stručnjak.

Na pitanje, radi li se možda o manevarskim granatama, kaže da to nije vjerojatno.

- Manevarska municija posebno je označena žutim trakama. Iako se na fotografiji takvo što ne vidi, nema realnog razloga zašto bi netko odjednom naručio toliko velik broj granata. Zato smatram da ove imaju bojeve glave - kaže stručnjak.

Dodaje da Srbija ima proizvodnju vlastitog topničkog naoružanja te ga izvoze.

- Ovo je dio našeg ekonomskog preporoda i važno za nas. Da, mi izvozimo našu municiju. Ne možemo izvoziti u Ukrajinu ili u Rusiju, ali imamo mnogo ugovora s Amerikancima, Španjolcima, Česima, drugima. Što oni s tim rade na kraju je njihov posao - rekao je prošle godine srpski predsjednik Aleksandar Vučić nakon medijskih objava da su u Ukrajinu izvezli naoružanje vrijedno oko 800 milijuna eura.