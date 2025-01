Nevjerojatni podaci! Pogledajte koliko je pao promet trgovina u tjednu bojkota u samo tri dana

Najavili su novi bojkot trgovina i trgovačkih lanaca zbog nezaustavljivog divljanja cijena. Prošli petak bojkotu se odazvao velik broj građana što su pokazali i podaci Porezne uprave o izdanim računima i potrošenim iznosima taj dan i usporedbi s istim petkom tjedan ranije. U četvrtak, dan prije bojkota, više se kupovalo u odnosu na prošli četvrtak, ali pad u petak na dan bokjkota je bio značajan. U djelatnosti trgovine na malo bilo je 44 posto manje izdanih računa, a njihova vrijednost je bila čak 53 posto manja nego u petak 17. siječnja.

24sata donosi tablicu i podatke o ukupnoj vrijednosti računa od četvrtka do subote kad je bio bojkot u usporedbi s prometom od četvrtka do subote tjedan dana ranije za kategoriju 47 trgovina na malo (osim trgovine motornim vozilima). Tablica pokazuje da je ukupan promet od četvrtka do subote u tjednu bojkota bio manji za gotovo 35 milijuna eura za isto razdoblje tjedan dana ranije!