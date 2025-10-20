Obavijesti

Nevjerojatno! Gradili bespravne kuće na Zrmanji, ali ipak neće u zatvor: 'Pa kakva je to poruka?'

Piše Ivan Pandžić,
Nevjerojatno! Gradili bespravne kuće na Zrmanji, ali ipak neće u zatvor: 'Pa kakva je to poruka?'

Dvojac koji je priznao krivnju nagodio se s DORH-om, a sugovornik iz Knina uvjeren je da su time zaštićeni pravi krivci za gradnju u ovom biseru prirode: 'Žalosno je da je sustav posložen da se moćnici izvuku...'

24sata su u svibnju otkrila nevjerojatnu devastaciju i bespravnu gradnju u kanjonu Zrmanje, na području Parka prirode Velebit. Na obali je netko iskrčio šumu, podignuo sedam drvenih kuća te zid prema rijeci, zapriječio prilaz rijeci zidom i metalnom ogradom. Zemljište je državno, pa vlasnici kuća nisu bili upisani. Sad su nam potvrdili ne samo da su kućice uklonjene nego su i dva "krivca" pravomoćno osuđena, ali neće ići u zatvor jer su se nagodili na uvjetne kazne.

