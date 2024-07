Nevjerojatno! Na košnji trave kod propale bolnice u Zagrebu izvukli su skoro tri milijuna eura

Ja vam o tome ništa ne znam. Trava je bila pokošena, ali ne sjećam se tih ugovora. Tamo samo dolazio povremeno, ja sam bio zaposlen u Gradu, tvrdi nam danas umirovljeni Marin Simunić. On je gotovo 25 godina vodio "Sveučilišnu bolnicu u osnivanju - u likvidaciji". Iza imena koje je samo po sebi oksimoron krije se nikada dovršena bolnica u Zagrebu, za koju Vlada i Grad opet obećavaju da će je izgraditi.

Ali sad je portal Telegram donio nevjerojatne detalje o izvlačenju novca iz te ustanove preko fiktivnoga košenja trave. Na to su tijekom godina otišla 22 milijuna kuna ili 2,9 milijuna eura, a gradsku upravu i sud na to je upozorila odvjetnica Davorka Huljev, koja je lani konačno i provela likvidaciju ustanove. Bolnica je imala dionice Zagrebačke banke, a svake godine kad je banka isplaćivala dobit, i na račun bolnice sjedali su milijunski iznosi. Huljev navodi da je šefica računovodstva, Zora Krasić, od 2001. do 2008. godine s računa isplatila više od 10,1 milijun kuna svojoj tvrtki Acies za košenje trave. Ta tvrtka Zore Krasić inače se bavila prodajom tekstila i Krasić ju je ugasila nakon što su stale isplate s računa bolnice. Još 2,5 milijuna kuna isplatila je u istom razdoblju i preko student servisa. Pokušali smo doći do umirovljene gospođe Krasić, ali jedini telefon više ne radi. Otkrili smo da je koju godinu nakon ovog posla gospođa Krasić kupila dva stana, u Zagrebu i Makarskoj. U Zagrebu je kupila stan od 117 kvadrata, a u Makarskoj od 63 kvadrata. Oba bez kredita, ali je prije prodala jedan manji stan u Zagrebu. Trgovački sud izvješće odvjetnice Huljev proslijedio je DORH-u, pa bi oni trebali utvrditi i podrijetlo imovine i gdje je završio novac za košnju.

Skupo plaćanje košnje tu nije stalo. Huljev navodi da je od 2009. do 2019. godine maloj tvrtki Flax isplaćeno dodatnih devet milijuna kuna. Svaki mjesec dobivali su gotovo 75.000 paušala za košnju trave i čišćenje snijega. Tvrtka ima jednog zaposlenog i registrirana je za iznajmljivanje vozila, a nalazi se u privatnoj kući vlasnika. Huljev navodi da je prekinula taj ugovor jer je Grad održavao površine. Navodi i da je ona preostalu potrebnu košnju trave za četiri godine platila samo 10.000 kuna ili 1400 eura! Pokušali smo doći i do direktora Flaxa, Dalibora Ljubića, ali nam se na telefonski broj tvrtke nitko nije javljao.

No dobili smo potvrdu da je travu kosila gradska tvrtka Zrinjevac.

- Zrinjevac je prije više od deset godina postavio roštilje i uredio okoliš te su nakon toga redovno kosili travu na najvećem dijelu. To je rađeno po nalogu Grada i bolnica to nije nikad plaćala - kaže nam sugovornik iz Grada.

Dakle, prilično je opravdana sumnja da je riječ o fiktivnim poslovima. Bivši stečajni upravitelj Marin Simunić, osim što se ničeg ne sjeća, potvrdio nam je da ga DORH još nije niti zvao niti bili što pitao o ovom nevjerojatnom slučaju. Huljev je prema odobrenju Grada prodala dionice Zagrebačke banke i konačno likvidirala Sveučilišnu kao pravnu osobu. Grad je dobio lani u proračun 3,7 milijuna eura, a očito se sve ove godine nitko nije pitao kamo u međuvremenu odlaze milijuni od dividende Zabe.