Osim što je vozio u krivom smjeru, vozač nema vozačku dozvolu, nije bio vezan te je u krvi imao 0,91 promila alkohola
NEVJEROJATNO Pijan vozio čak 60 kilometara u krivom smjeru na A1! Sud ga poslao u zatvor
Najmanje 60 kilometara je u pogrešnom smjeru vozio u četvrtak nesavjesni 26-godišnjak na autocesti A1. Vozio je od naplatne postaje Zdenčina pa sve do čvora Bosiljevo 2.
Osim što je vozio u krivom smjeru, vozač nema vozačku dozvolu, nije bio vezan te je u krvi imao 0,91 promila alkohola.
- Tehničkim pregledom vozila na cesti na vozilu kojim je upravljao utvrđeni su veći tehnički nedostaci u vidu istrošenosti guma te je utvrđeno da se kretao tzv. zimskom dionicom javne ceste u Republici Hrvatskoj bez propisane zimske opreme. Osim toga, kod sebe nije imao osobnu iskaznicu - navela je policija.
Sud ga je kaznio s 30 dana zatvora i 2300 eura kazne.
