FOTO Suludo i opasno, prikolicu ostavili na njemačkoj autocesti: 'Moglo je biti kobno za vozače'

Njemačka policija traži osobu ili više njih koji se sumnjiče da su u noći s petka na subotu postavili praznu poluprikolicu poprečno preko obje vozne trake i bankine autoceste A281 kod Bremena, između izlaza Strom i Seehausen, piše BILD.

Prikolica je ukradena s posjeda pod videonadzorom, samo nekoliko kilometara od mjesta. Navodno su počinitelji dovezli kamion na posjed, priključili prikolicu i parkirali je na autocesti.

- Crna, prazna prikolica nije slučajno dospjela na cestu, već je namjerno postavljena na autocestu u nekoliko koraka . Za to je potreban snažan tegljač, obično vozilo nije dovoljno - kazao je glasnogovornik policije Nils Matthiesen.

Ubrzo nakon toga, vozač (64) kamiona morao je zakočiti u zadnji čas kada je u mraku uočio prepreku.

- Možemo samo zahvaliti čovjeku koji je brzo reagirao, snažno zakočio i upozorio druge sudionike u prometu. Da je mali automobil udario u prikolicu, to je moglo biti kobno za više ljudi. Ograničenje brzine na ovom dijelu autoceste je 80 km/h. Noću mnogi vozači voze znatno brže. Zbog toga je namjerno postavljanje prikolice još opasnije. Na temelju trenutnog stanja istrage, pretpostavit ćemo pokušaj ubojstva - dodao je Matthiesen. Policija je ovo okarakterizirala kao pokušaj ubojstva.

Foto: Polizei Bremen

Poluprikolicu je prije otprilike godinu dana prodala tvrtka sa sjedištem u Bremenu, a sada pripada jednoj tvrtki.

- Prikolicu je na autocesti ostavila osoba koja je trenutno nepoznata. Izrazito žalimo zbog incidenta i osjećamo olakšanje što, prema našim trenutnim informacijama, nitko nije ozlijeđen - kazali su iz policije te pozvali ljude da im se jave ako imaju bilo kakvu informaciju.