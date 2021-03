Vozio sam se Industrijskom cestom i odjednom onesvijestio. Sljedeće čega se sjećam je da me čovjek iz Hitne pomoći polijeva vodom, branio se na Županijskom sudu u Zagrebu Ivan Putak (50).

Terete ga da se 3. kolovoza 2017. u 16 sati s 1,78 promila alkohola i znajući da boluje od apnejičkog sindroma spavanja (posljedica je da oboljeli u bilo kojem trenutku i bilo što da rade mogu pasti u dubok san i to ne mogu kontrolirati), svjestan da u takvom stanju ne može sigurno upravljati autom, vozio Industrijskom cestom u smjeru istoka.

Kod kućnog broja 32 prešao je u suprotni trak i sudario se s autom koji je vozio Miljenko Habuš koji je od zadobivenih ozljeda na mjestu preminuo. Vještačenjem je utvrđeno, a to je potvrdio i očevidac sudara, kako se Putak u Opel Insigniji kretao brzinom od 50-60 km/h i naglo i bez ikakva povoda skrenuo.

Sudsko vijeće kojim je predsjedala sutkinja Željka Skomeršić pribavila je zdravstveni karton optuženika, medicinsku dokumentaciju i ispitala sve liječnike koji su liječili Putaka. Tijekom suđenja provedeno je toksikološko, prometno, neurološko, psihijatrijsko i neurološko vještačenje.

Od čega boluje saznao poslije sudara

Utvrđeno je da Putak boluje od više bolesti te da je njegov dijabetolog krajem 2016. posumnjao da boluje i od apnejičkog sindroma u spavanju. Potom mu je njegov obiteljski liječnik u siječnju 2017. izdao uputnicu za neurološki odjel Psihijatrijske Klinike u Vrapču gdje se postupkom polisomnografije i poligrafije utvrđuje boluje li netko od te bolesti. Putaka su pregledali 17. srpnja 2017.

No rezultate nije dobio nakon toga nego, kako je uobičajeno, na prvom sljedećem pregledu, a taj je bio 13. rujna 2017. On je tek tada saznao za dijagnozu kao i to da spada u mali postotak bolesnika s ekstremno lošim nalazom.

Nakon toga liječio se na Klinici za psihijatriju u Vrapču od 25. listopada do 6. studenoga 2017. nakon čega je otpušten s aparatom za liječenje bolesti.

- Putak do 13. rujna 2017. nije bio svjestan te bolesti jer je poligrafija jedini način dijagnoze te bolesti. Sud je proveo i novo kombinirano prometno-tehnološko-neurološko vještačenje i vještaci su zaključili kako, iako nije smio upravljati pod utjecajem alkohola, nije moguće utvrditi je li prometnu nesreću izazvao pod utjecajem alkohola ili zbog bolesti. Kako nije bila utvrđena odlučujuća činjenica zbog koje je optuženik prouzročio prometnu nesreću, odnosno nije sa sigurnošću utvrđeno da je uzrok alkoholiziranost, a ne 'sleep' apneja donijeli smo oslobađajuću presudu - rekla je jučer sutkinja Željka Skomeršić obrazlažući nepravomoćnu presudu.