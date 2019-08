Petko: 'Dijagnosticirana mi je teška apneja. Dišem na masku'

Voditelju Daliboru Petku (40) dijagnosticirana je teška apneja. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira s maskom za disanje, a u intervjuu otkriva kako je primijetio prve simptome ove bolesti.

- Nisam se nikako mogao naspavati i to mi je bilo jako čudno. Obavio sam sistematski pregled, sve krvne pretrage i ništa nije bilo neobično. A onda mi je mama rekla kad sam jednom slučajno zaspao na kauču da se gušim u snu i tu sam posumnjao na apneju. Malo sam potražio na internetu i vidio da imam sve simptome. I onda sam otišao u polikliniku koja je bas specijalizirana za poremećaje spavanja. Tamo mi je dijagnosticirana teža apneja. To je kad unutar sat vremena 30 puta prestanete disati. Ja sam prestao disati 59 puta u sat vremena, a nekad su ti intervali trajali i po cijelu minutu - rekao nam je Petko.

Foto: Privatni album

Na početku je mislio da se radi o lakšem obliku, ali dijagnoza nije bila ohrabrujuća.

- Mislio sam da imam neki lakši oblik, jer nisam imao niti veliki stupanj pretilosti, ni debljina vrata mi nije bila zabrinjavajuća, a još sam za takvu bolest i relativno mlad. Kad su mi rekli što je posrijedi, isprva sam bio malo zatečen ali sam se u par minuta pribrao i rekao ‘ok, kako možemo to riješiti?’ - dodaje je voditelj.

Foto: Instagram

Petko ističe i kako su mu najveća podrška prijatelji i obitelj, ali i brojni nepoznati ljudi koji mu pružaju podršku putem društvenih mreža.

- Nevjerojatno koliko ljudi se susrelo s apnejom kroz članove obitelji i prijatelje a koliko se malo u javnosti o tome zna. To je bio jedan od razloga zašto sam izašao s objavom jer se o tome rijetko priča. Simptome apneje osjećam barem četiri godine, no niti jedan liječnik mi nikad nije skrenuo pozornost na to - kaže.

Foto: Srecko Rundic

- Kod apneje u snu ti nisi svjestan da prestaješ disati. Meni se to manifestiralo kroz pospanost, no ljudi najčešće toga nisu svjesni pa otkriju apneju tek nakon što dobiju srčani ili moždani udar, dijabetes i slično. Ja sada spavam s maskom priključenom na aparat koji propusta zrak i tako mi omogućuje da ne prestajem disati u snu. Moram priznati da se nisam još navikao na aparat, no iskustva drugih kažu da ću se uz pomoć maske ‘preporoditi’ - otkrio nam je.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Dodaje i kako je odlučio progovoriti o bolesti jer ona nije nešto čega se trebamo sramiti. Liječi se uz pomoć maske priključene na aparate koji pomažu u disanju.

- Nije u pitanju kisik kako mnogi misle kad vide, već uređaj koji sukladno vašem disanju pušta zrak i pomaže vam da ne prestajete disati u snu. Moje liječenje traje sad već neko vrijeme i vidim osjetan napredak - zaključio je Petko.