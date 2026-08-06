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Nevjerojatno. Žena u Kaštelima vozila dvoje djece na romobilu!

KAŠTELE - Toliko članaka s ozljedama na romobilu, toliko nesreća i eto. Opet žena s dvoje djece na romobilu vozi kroz grad, rekao nam je zabrinuti čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na romobilu u četvrtak prijepodne kroz Kaštele. Podsjetimo, mjesec i pol od smrti dječaka (14) u Metkoviću, pad s električnog romobila odnio je još jedan mladi život. Unatoč naporima liječnika KBC-a Zagreb, u ponedjeljak maloljetnik je podlegao ozljedama zadobivenima u padu s romobila.

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Opasna vožnja romobilom VIDEO
Opasna vožnja romobilom | Video: čitatelj/24sata
RAT U UKRAJINI

VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa

Ukrajina zadnjih tjedana napada diljem Rusije logističku infrastrukturu i skladišta divovske internetske trgovine Wildberries, koju često nazivaju "ruskim Amazonom". Kijev na ove objekte ne gleda samo kao na obična trgovačka skladišta, već tvrdi da ih ruske snage koriste i za vojne potrebe, odnosno za skladištenje i distribuciju dijelova za dronove i druge opreme koja se koristi u ratu. S druge strane, napadi služe i kao izravan odgovor na ruska bombardiranja ukrajinske poštanske i logističke infrastrukture te kao način da se ekonomske posljedice rata prenesu dublje na ruski teritorij i približe običnim građanima.

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Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere VIDEO
Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Lika teško zagađena s 37.000 tona opasnog otpada, Troje poginulih u nesreći u Zagrebu, Uhićen načelnik Svetog Ivana Žabna, Borba za život Denisa Vejzovića, Krajaču režu ovlasti: Slijedi otkaz...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Knin u znaku Oluje, Plenković i Milanović se ignorirali...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Hrvatska je obilježila 31. obljetnicu Oluje, a pažnju je privuklo ignoriranje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u Kninu. Donosimo i detalje o većim braniteljskim mirovinama, apelu obitelji Hrvata u komi u Irskoj, upozorenjima nakon nove tragedije na električnom romobilu te smanjenju proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
VIŠESTOLJETNA TRADICIJA

VIDEO Pogledajte procesiju brodica za Gospu od sniga: 'Bilo je spektakularno vidjeti ih'

UGLJAN - Nakon svete mise na otoku Ugljanu krenula je povratna povorka brodova povodom današnjeg blagdana Gospe od Sniga. "U jednom su se trenutku sva plovila okupila na jednome mjestu te sinkronizirano kružila sljedećih deset minuta, što je izgledalo spektakularno", kazala nam je čitateljica koja je snimila povorku. Posebno atraktivan prizor bio je, kako je rekla, kada su se pojedini sudionici popeli na vrhove brodova i mahali upaljenim bakljama. Na nekim su brodovima bili svirači, što je dodatno pridonijelo živosti prizora. Riječ je o višestoljetnoj tradiciji, koja se neprekidno održava od 1514. godine. U sklopu proslave održat će se i tradicionalna Kukljiška fešta, koja će započeti u popodnevnim satima s tradicionalnim dalmatinskim igrama.

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Plovne procesije brodova s Ugljana VIDEO
Plovne procesije brodova s Ugljana | Video: Čitatelj 24sata
ANALIZA SATELITSKIH SNIMKI

Pogledajte usporedbu snimki: Ovako je Dunav izgledao prije i nakon katastrofalne suše

Satelitske snimke Dunava prije i nakon dugotrajne suše i ekstremnih vrućina pokazuju koliko se korito rijeke promijenilo u samo godinu dana. Na novijim snimkama jasno su vidljivi znatno veći pješčani sprudovi i sužene vodene površine, što svjedoči o povijesno niskim vodostajima. Promjene su zabilježene duž cijelog toka, od Njemačke i Austrije, preko Slovačke, Hrvatske i Srbije, do Rumunjske i Bugarske. Snimke je tijekom ljeta 2025. i 2026. zabilježio satelit Sentinel-2 u sklopu programa Europske unije Copernicus.

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Satelitske snimke Dunava VIDEO
Satelitske snimke Dunava | Video: 24sata/Reuters

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