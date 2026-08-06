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Nevjerojatno. Žena u Kaštelima vozila dvoje djece na romobilu!
KAŠTELE - Toliko članaka s ozljedama na romobilu, toliko nesreća i eto. Opet žena s dvoje djece na romobilu vozi kroz grad, rekao nam je zabrinuti čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na romobilu u četvrtak prijepodne kroz Kaštele. Podsjetimo, mjesec i pol od smrti dječaka (14) u Metkoviću, pad s električnog romobila odnio je još jedan mladi život. Unatoč naporima liječnika KBC-a Zagreb, u ponedjeljak maloljetnik je podlegao ozljedama zadobivenima u padu s romobila.