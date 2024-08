Nevrijeme je na putu prema sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj: Pogledajte radarske slike oluje

DHMZ je u nedjelju za cijelu Hrvatsku oglasio upozorenja. U popodnevnim satima nedjelje za osječku, zagrebačku, karlovačku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena i visokih temperature. Narančasto upozorenje označava, stoji na stranicama DHMZ-a, da je vrijeme opasno. Za gospićku i kninsku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena.

A gledajući radarske slike, prema sjeveru Hrvatskoj kreće se nevrijeme koje dolaze s juga. Sam sjever države moglo bi zahvatiti i nevrijeme koje dolazi iz Slovenije, u popodnevnim satima moguća su grmljavinska nevremena i u Slavoniji...

U dijelovima Banovine, objavila je stranica Kad će kiša, u popodnevnim satima nedjelje bilo je jačih pljuskova...

- Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimice će biti pljuskova, ponajprije u unutrašnjosti. Prema večeri je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju.

A ovakvo vrijeme najavljuju za ponedjeljak:

- Promjenjivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, često i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno će biti nevremena praćenog pojačanim vjetrom te obilnom oborinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu istočnjak i bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 °C. Danju svježije s najvišom temperaturom većinom od 25 do 30 °C - pišu iz DHMZ-a.

Za ponedjeljak je za cijelu Hrvatsku na snazi narančasti meteoalarm zbog kiše i grmljavinskih nevremena...

