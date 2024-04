Nevrijeme pogodilo Vukovar: 'U centru grada je pala skela, sva sreća da nitko nije nastradao...'

Nakon što su danima Hrvatskom vladale natprosječno visoke temperature, u utorak je došlo do nagle promjene vremena. Državni hidrometeorološki izdao je meteoalarm zbog jakih udara vjetra za cijelu zemlju, a vjetar je u nekim dijelovima države uzrokovao i materijalnu štetu...

Čitatelj iz Vukovara javlja kako je zbog jakih udara srušena skela u centru grada te kako je vjetar čupao i rušio stabla.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Cijeli dan jako puše. Nevrijeme je srušilo skelu, pala je u samom centru Vukovara gdje inače prolazi jako puno ljudi. Sva sreća nije nitko nastradao, oštećen je koliko sam vidio samo kombi vlasnika skele. Kasnije sam prošao i vidio u Borovu Naselju, predgrađu Vukovara, da se odlomilo i drvo te palo na automobil - ispričao nam je čitatelj.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Zbog nagle promjene vremena DHMZ se oglasio i posebnim priopćenjem...

- Druga polovina travnja počet će uz promjenljivo, nestabilno i osjetno hladnije vrijeme, osobito sredinom ovog tjedna. Primjerice, u unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura u srijedu, 17. travnja biti oko 11 °C. Dakle, čak dvadesetak stupnjeva niže vrijednosti nego što su bile u nedjelju, 14. travnja kada su oboreni i neki travanjski rekordi, ali također i ispod prosječnih vrijednosti za navedeno razdoblje.

Ponegdje obilni pljuskovi

Povremeno će padati kiša, ponegdje vrlo vjerojatno i u obliku izraženijih te obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom, u utorak u drugom dijelu dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a navečer i tijekom srijede u Dalmaciji. Uz dotok hladnog zraka kiša će u utorak navečer u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg. Na području Gorske Hrvatske mjestimice se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača, poglavito u Gorskom kotaru ponegdje i višeg od 10 cm. Vrlo malo susnježice ili snijega prolazno je moguće i u nekim nizinama središnje te istočne Hrvatske u noći na srijedu. Vjetar će u unutrašnjosti okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, u utorak prolazno i jak, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu pak umjereno i jako jugo u utorak navečer najprije na sjevernom dijelu, okreće na buru, jaku i olujnu, osobito podno Velebita lokalno i s orkanskim udarima. U srijedu će se bura proširiti duž obale te će i na cijelom Jadranu osjetno osvježiti, a na otvorenom moru zapuhat će jak sjeverozapadnjak.

Prognoza za srijedu

- Nestabilno i hladnije od prosjeka za sredinu travnja. Na kopnu promjenljivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Još u prvom dijelu dana kiša na istoku, pljuskovi i grmljavina u Dalmaciji. Poslijepodne su lokalni pljuskovi kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 6 do 11, a drugdje duž obale između 11 i 16. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C, u gorju i na istoku malo niža - stoji u prognozi DHMZ-a.

