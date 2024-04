Pogledajte nevrijeme koje stiže u Hrvatsku: Moguće i jače oluje. U Zagrebu je drvo palo na auto

U Hrvatsku je stigla najavljena promjena vremena! Posebno upozorenje objavio je i DHMZ.

- U našim krajevima sve jače će utjecati izražena termobarička dolina sa sjeverozapada s kojom će u utorak poslijepodne po visini naglo stići osjetno hladniji zrak, npr. na 1,5 km visine temperatura će se u svega pola dana s oko 12 °C spustiti na 0 °C. Pritom će se u prizemnom sloju stvarati ciklona sa središtem na sjeveru Italije, čiji će se frontalni poremećaji preko Hrvatske premještati tijekom utorka i srijede. Stoga će druga polovina travnja početi uz promjenljivo, nestabilno i osjetno hladnije vrijeme, osobito sredinom ovog tjedna. Primjerice, u unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura u srijedu, 17. travnja biti oko 11 °C. Dakle, čak dvadesetak stupnjeva niže vrijednosti nego što su bile u nedjelju, 14. travnja kada su oboreni i neki travanjski rekordi, ali također i ispod prosječnih vrijednosti za navedeno razdoblje - objavio je Državni hidrometeorološki zavod.

Kako se vidi na stranici Rain alarm, nevrijeme je već zahvatilo dio Hrvatske. Iz DHMZ-a su upozorili i na jače oluje s grmljavinom. U Zagrebu je prijepodne počeo puhati jak vjetar. Čitatelji su nam poslali fotografije sa Žitnjaka gdje je stablo palo na parkirani automobil. Kako su nam rekli zagrebački vatrogasci, do podneva su imali već dva uklanjanja stabala.

Foto: Čitatelj 24sata

Vrijeme sutra

Promjenljivo i hladnije od prosjeka za sredinu travnja. U unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. U prvom dijelu dana kiša još na istoku, pljuskovi i grmljavina u Dalmaciji. Poslijepodne su lokalni pljuskovi kiše mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a snijega u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom još prijepodne s olujnim udarima, a u Dalmaciji i zapadni te sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 14, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 17 °C, u gorju i na istoku malo niža, piše DHMZ.