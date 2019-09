Nevrijeme poharalo Istru: Kiša i jutarnje temperature do 10°C

Na moru zapadno od Istre jučer oko 16 sati došlo je do razvoja izražene frontalne naoblake uz veliku grmljavinsku aktivnost. Fronta se zatim u iduća dva sata premjestila preko zapadne i južne Istre donijevši više od 15 000 udara munja, donosi istramet.

Foto: Istramet

U sklopu snažne grmljavinske linije koja je protutnjala tim područjem, u Rovinju se razvila pijavica koja je rušila stabla. Prema dojavama čitatelja ima materijalne štete, a i vatrogasci su izašli na teren.

Iz Pule je bio vidljiv ogroman shelf cloud iza kojeg je jugo okrenulo na jugozapadnjak i zapadnjak, koji je u Labinu (Fortica) nakratko imao udare iznad 100 km/h.

Vrlo nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove i pijavice nastavilo se i u noći na ponedjeljak. Mnoge je oko 4 sata probudila tuča i grmljavina.

Najjače nevrijeme pogodilo je Rovinjštinu i Poreštinu gdje je bilo tuče koja je prema prvim izvješćima mjestimice pričinila velike štete na poljoprivrednim kulturama. Pritom je pala i vrlo obilna kiša.

Foto: istramet/thaimer ivan

Meteorološka postaja u Rovinju od ponoći zabilježila je čak 68 mm nove kiše, a u posljednja dva dana ukupno je palo 107 mm što je više od mjesečnog prosjeka!

U Poreču je palo 50 mm (65 mm u posljednja 2 dana), a nove obilne oborine zabilježene su i u Baderni (39 mm) Rovinjskom Selu (34 mm).

Prema javljanju čitatelja, u Kampu Mon Perin kod Bala došlo do razvoja pijavice koja je pričinila veliku materijalnu štetu.

- Istarski vatrogasci su samo tijekom nedjelje navečer i i u noći na ponedjeljak imali četrdesetak intervencija, a najozbiljnije je bilo na području Rovinja gdje su vatrogasci i komunalne službe te dežurne ekipe HEP-a intervenirali tridesetak puta uglavnom zbog srušenih stabala i granja, te ispumpavanja vode iz prostorija - izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Vatrogasci morali intervenirati i u autokampu Polaris gdje su spasili jednu osobu iz kampera, koja je na sreću prošla bez ozljeda.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Velika količina kiše koja je pala u kratkom razdoblju poplavila neke dijelove Medulina

Inače, vatrogasci su još u desetak slučajeva intervenirali u Puli, Poreču, Umagu i Labinu.

Pljuskovi i nevere u Dalmaciji

Što se tiče vremena u ostatku Hrvatske danas će u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom, glavninom u noći i prijepodne, kada mjestimice može biti i grmljavine. No i poslijepodne još može biti ponekog lokalnog pljuska, iako će oblaka biti sve manje. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 21 i 24 °C, donosi Hrt.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će bit malo niža, od 19 do 22 °C. Kiše s grmljavinom bit će glavninom u noći i ujutro, ponegdje još i prijepodne, a poslijepodne slijedi većinom suho vrijeme uz sve više sunca.

Najviša dnevna temperatura bit će između 20 i 23 °C u Hrvatskom primorju i Istri te od 15 do 20 °C u gorju.

Mjestimice izraženiji pljuskovi i nevere u prvome će dijelu ponedjeljka biti i u Dalmaciji, a malo kiše nije isključeno ponegdje sredinom dana i u rano poslijepodne. Nakon toga uglavnom suho i sunčano. Puhat će jugozapadni i zapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar koji na udare prolazno mogu biti jaki.

Na krajnjem jugu Hrvatske u početku jugo koje će okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak te poslijepodne na sjeverozapadnjak. More pritom malo i umjereno valovito, mjestimice i valovito. Vjerojatnost za kišu i grmljavinu poslijepodne će biti manja nego u noći i prijepodne. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 24 do 27 °C.

Nastavlja se promjenjivo vrijeme, ali ipak toplije

U utorak na kopnu suho i većinom sunčano te danju malo toplije, iako će jutro biti svježe, ponegdje i maglovito. Prema kraju dana porast naoblake s juga te će u srijedu biti oblačnije, uz mjestimičnu kišu, osobito u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna od 20 do 25, u Dalmaciji i do 28 °C.

Od četvrtka sunčanije i toplije, pri čemu će najtoplije biti na istoku.

I na Jadranu će u utorak prevladavati sunčano, uz naoblačenje potkraj dana i u noći na srijedu. U srijedu mjestimice kiša i grmljavina, a puhat će umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu bura. U četvrtak slabljenje vjetra, uz još ponegdje mogućnost pljuska. Potkraj tjedna je velika vjerojatnost većinom sunčanog i vrlo toplog vremena.

