Nevrijeme u Sloveniji, padala je tuča veličine golf loptica! Velika fronta ide i prema Hrvatskoj

Snažna olujna fronta, koja se tijekom srijede razvila nad sjevernom Italijom, svom je silinom pogodila Sloveniju, donoseći sa sobom razorne pljuskove, tuču i orkanske udare vjetra. Nakon što je prouzročila značajnu materijalnu štetu u susjednoj državi, oluja se tijekom večeri i noći premješta prema Hrvatskoj, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) aktivirao alarme za veći dio zemlje.

U Sloveniji padala tuča veličine loptice za golf

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) izdala je narančasto upozorenje za cijelu državu, a najteže su pogođeni zapadni i središnji dijelovi. U općinama Naklo i Škofja Loka zabilježena je tuča veličine loptice za golf koja je, kako javljaju lokalni mediji, nanijela veliku štetu na imovini, automobilima i poljoprivrednim usjevima.

Stanovnici Komende, mjesta sjeverno od Ljubljane, prijavili su uništene vrtove i polomljena stabla, a dio područja ostao je i bez opskrbe električnom energijom.

Vlasti su uputile apel građanima da potraže siguran zaklon i izbjegavaju boravak na otvorenom, osobito ispod drveća ili u blizini vodenih tokova, zbog opasnosti od udara munje i bujičnih poplava. Glavni dio olujnog sustava nastavio je svoje kretanje preko sjeverozapadne Slovenije prema granici s Hrvatskom i Austrijom.

Hrvatska se priprema za udar: Upaljeni alarmi za Zagreb i Slavoniju

Nakon ugodnog i stabilnog početka tjedna, nagla promjena vremena očekuje se u noći sa srijede na četvrtak i u Hrvatskoj. DHMZ je izdao upozorenja za više regija, a najviši, narančasti stupanj opasnosti na snazi je za osječku regiju od ponoći do četvrtka ujutro.

Ondje se očekuju snažni grmljavinski pljuskovi, moguća tuča te olujni udari vjetra koji bi lokalno mogli dosezati brzinu i do 95 km/h. Za zagrebačku regiju narančasti alarm na snazi je od 20 sati u srijedu do ranih jutarnjih sati, također uz veliku opasnost od tuče i stvaranja bujičnih poplava.

Foto: DHMZ

Žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasne vremenske prilike, izdano je za karlovačku i gospićku regiju te za zapadnu obalu Istre i Kvarner. Na tom se području tijekom četvrtka očekuju lokalni neverini i jačanje bure, koja na Kvarneru može imati i olujne udare. Temperature će biti osjetno niže. Smirivanje vremena i postupno razvedravanje očekuje se tek tijekom petka.

*uz korištenje AI-ja