FOTO Pogledajte kaos u Splitu: Ulice su pod vodom

Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen
Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen.
| Foto: Čitatelj 24sata
Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen. |
Foto: Čitatelj 24sata
Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen.
| Foto: Čitatelj 24sata
Posebno je kritično na samom ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se kolone jedva pomiču, a vozači javljaju kako voze brzinom od svega 20 kilometara na sat.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pada već gotovo dva sata. Ne može se voziti jer su ulice potpuno poplavljene, a kiša toliko jako pada da ne vidimo ništa pred sobom - govori nam čitatelj. Drugi nam pak govori da je jedan auto marke BMW ostao zarobljen.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL