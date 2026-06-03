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FOTO Pogledajte kaos u Splitu: Ulice su pod vodom

Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen
FOTO Pogledajte kaos u Splitu: Ulice su pod vodom
Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen. | Foto: Čitatelj 24sata
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Najavljeno nevrijeme praćeno obilnom kišom potopilo je danas i šire splitsko područje. Prema dojavama čitatelja, pod vodom su se našle brojne gradske ulice, zbog čega je promet u potpunom kolapsu i usporen. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 6

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