New York je na meti štakora: 'Izlazili su iz WC-a. Morao sam se odseliti, ali strah je i dalje tu'

Kathleen Corradi nova je njujorška direktorica Odjela za borbu protiv glodavaca. Nestvarne scene u kojima su štakori okupirali ulice i metro podsjećaju na one od prije dvjesto godina kada u gradovima nije postojala higijena. New York se trenutno nalazi u toj nestvarnoj sceni i ne vidi izlaz iz nje.

POGLEDAJTE VIDEO: Uče štakore da traže žrtve potresa

Corradi je slamka spasa gradonačelnika Erica Adamsa. Obećala mu je uspješno rješavanje problema koji muči sve više stanovnika 'Velike jabuke". Njihove ispovijesti prenio je New York Times.

- Ulio sam gomilu sredstva za dezinfekciju, puštao vodu do iznemoglosti, ali uzalud. Više nisam htio sjesti na tu školjku, a na kraju nisam mogao ostati ni u tom stanu, premda se štakor više nije pojavio. Akutni strah je nestao, ali i dalje u novom stanu uredno spuštam poklopac WC školjke, za svaki slučaj - rekao je softverski inženjer Ben Regenspan. Štakori su izlazili iz njegove WC školjke.

Spencer Morina je primjerkom autobiografije Georgea Orwella spriječio da štakori bježe iz WC-a.

- 30 minuta sam ulijevao izbjeljivač u WC školjku i naizmjenično puštao vodu kako bi štakor otplivao nazad - tvrdi.

Godišnje ugrizu do 100 ljudi

Osim u stanovima, ljudi su se susretali sa štakorima i u vagonima.

- U jednom sam trenutku samo shvatila da mi štakor prelazi preko stopala. I nije mu se žurilo - ispričala je svoje iskustvo s glodavcem Kirsten Schofield kojoj su se zbog tog incidenta ljudi do nje smijali.

- Bila je to dvostruka horor situacija: cool tinejdžeri koji ti se rugaju i štakor na tvojoj nozi. Sišla sam na sljedećoj stanici - rekla je. Nju nisu ugrizli, ali bilo je i slučaja gdje su štakori napali one koji su ih tek puko promatrali.

Andrew MacMillan šetao je psa u parku. Kada je ljubimac izašao iz grmlja sa štakorom u ustima, pokušao ga je izvaditi van.

- Pokušao sam otvoriti čeljust, ali me je štakor ugrizao. Jako sam krvario, na hitnoj su mi dali antibiotike. Navodno štakori imaju zube koji su poput razbijenog stakla. Stvarno mogu potvrditi da je to istina - istaknuo je. Godišnje štakori ugrizu i do stotinu ljudi u New Yorku.

Najčitaniji članci