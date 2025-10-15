Nezadovoljstvo diljem zemlje: Grci uvode 13-satni radni dan?

Zastupnici grčkog parlamenta u srijedu bi trebali glasati o kontroverznoj reformi kojom bi vlada desnog centra pod određenim uvjetima uvela mogućnost 13-satnog radnog dana do 37 dana godišnje. Grčka je u dva navrata, 1. listopada i u utorak, bila djelomično paralizirana generalnim štrajkom protiv tog zakona koji sindikati nazivaju „dostojnim srednjeg vijeka”. Opozicija i sindikati pobunili su se protiv te mjere koju zagovara ministrica rada i socijalne sigurnosti Niki Kerameus, a predviđa da za dodatnih 40 posto plaće zaposlenici rade do 13 sati dnevno za istog poslodavca.

U toj zemlji oporavljenoj od financijske krize, ali u kojoj je gospodarstvo i dalje ranjivo, takva mogućnost već postoji, no samo ako zaposlenik radi za dva ili više poslodavca, piše agencija France Presse.

Aktualno zakonsko radno vrijeme u Grčkoj trenutačno iznosi osam sati, s mogućnošću tri sata prekovremenog rada.

Očekuje se da će za novi zakon glasati samo stranka Nova demokracija (ND) premijera Kirijakosa Micotakisa, na vlasti od 2019. godine, no to će biti dovoljno za prolazak reforme jer ta politička grupacija desnog centra ima 156 od ukupno 300 zastupnika u grčkom parlamentu.

Mjera bi vrijedila samo „do 37 dana godišnje” te bi bila na dobrovoljnoj osnovi, naglašava ministrica rada koja tvrdi da je diskurs opozicije o 13-satnom radnom danu „netočan i obmanjujuć”.

Kerameus smatra da se time sugerira da „ćemo svi raditi 13 sati dnevno cijelu godinu”, rekla je za televiziju Skai.

„Je li to istina? Nije. Tako će se moći raditi do 37 dana u godini, odnosno u prosjeku tri dana mjesečno”.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Zaposlenici javnog i privatnog sektora dva puta su izašli na ulice kako bi osudili to, po riječima Grčkog udruženja radnika (GSEE), „daljnje pogoršanje već duboko problematične situacije”.

Ono upozorava da je naivno vjerovati da će zaposlenici moći odbiti raditi 13 sati „s obzirom na neuravnotežen odnos između poslodavca i zaposlenika” i pogoršanu „nesigurnost koje vlada na tržištu rada”.

Sindikati također upozoravaju da će se time prekršiti pravo na 11-satni dnevni odmor, posebno ako se uračuna vrijeme putovanja na radno mjesto.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

U Grčkoj je prema Eurostatu tjedno radno vrijeme (39,8 sati) više od ukupnog prosjeka Europske unije (35,8 sati). Grčka je već uvela mogućnost šestodnevnog radnog tjedna, posebno u slučaju visoke potražnje u sektorima poput turizma.