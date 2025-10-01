Obavijesti

PROTIV 13 SATI RADA DNEVNO

Život u Grčkoj u srijedu će zastati zbog općeg štrajka protiv planova konzervativne vlade da uvede mogućnost radnog dana od 13 sati. Prijevoz u Ateni, vlakovi i trajekti će biti poremećeni, a nastavnici, djelatnici u bolnicama i javni službenici će također sudjelovati
VIDEO Štrajk u Ateni: Blokiran centar, tisuće na ulicama...
Prijevoz u Ateni, vlakovi i trajekti će biti poremećeni, a nastavnici, djelatnici u bolnicama i javni službenici će također sudjelovati. | Foto: Ivan Hruškovec/24sata
