Nezavisna lista mladih pomela HDZ na Pagu: 'Naš cilj je jasan - grad koji se razvija i napreduje'

Na lokalnim izborima 2025. u gradu Pagu došlo je do smjene na čelu gradske uprave. Dosadašnji gradonačelnik Ante Fabijanić, kandidat HDZ-a i HDS-a, izgubio je izbore od Stipe Žunića, kandidata Nezavisne liste mladih. Žunić je u drugom krugu izbora osvojio 1273 glasa, dok je Fabijanić dobio 925 glasova.

Ova promjena označava kraj dugogodišnje vladavine Fabijanića u Pagu. Žunić je već prije prvog kruga izbora sklopio programsku koaliciju sa SDP-om u Gradskom vijeću, što mu je dodatno pomoglo u ostvarivanju pobjede. Inače, HDZ Zadrske županije je prije izbora raspustio HDZ Pag jer na lokalnim izborima nisu htjeli podržati Fabijanića, već su za kandidata htjeli upravo Žunića, koji je tad bio na čelu HDZ-a u Pagu.

Stipe Žunić sad preuzima funkciju gradonačelnika Paga, donoseći novu političku dinamiku u gradsku upravu, a za 24sata govori o izazovima koji ga čekaju, prvim reformama koje planira provesti, i kako će Pag postati transparentniji, pravedniji i privlačniji – posebno mladima.

1. Čestitamo na izboru! Kako biste opisali prvu emociju nakon pobjede – olakšanje, euforija ili strah od odgovornosti?

Ne znam kako riječima opisati emocije koje su nas preplavile. Tijekom slavlja osjećala se golema sreća, ali i nevjerojatan ponos. Cijela ekipa Nezavisne liste mladih Pag proživjela je nešto posebno jer smo sve ovo ostvarili zajedno. Nije bilo samo euforije – bio je to osjećaj zajedništva, uspjeha i zahvalnosti prema svima koji su vjerovali u promjenu.

2. Što smatrate najvećim izazovom koji vas čeka u prvih 100 dana na funkciji?

Najveći izazov bit će opravdati povjerenje koje su nam građani dali. Želimo vrlo jasno pokazati da nam nije stalo do funkcije, već do stvarnog napretka Grada Paga. Prvih 100 dana moraju biti jasna poruka – da je kraj praznim obećanjima i da započinje vrijeme poštenog rada, uključivanja građana i donošenja odluka koje su usmjerene isključivo na javni interes.

3. Koji je vaš glavni cilj u prvih 100 dana mandata, a koji dugoročni?

Kao što smo najavili, glavni cilj nam je otvaranje Ureda za EU fondove. To je projekt koji je već trebao zaživjeti, ali nije bilo političke volje. Dugoročno, cilj je sustavno i strateški povlačiti sredstva iz fondova EU – jer Pag je trenutno pri dnu po iskorištenosti tih sredstava. Moramo to promijeniti jer EU fondovi nisu privilegija, već alat za razvoj.

4. Turizam je kralježnica Paga – kako planirate produžiti sezonu i poboljšati ponudu mimo ljeta?

Otok Pag ima ogroman potencijal – od paške čipke, preko soli, sira i janjetine. Upravo ćemo kroz kulturno-gastro manifestacije, koje će valorizirati naše lokalne posebnosti, raditi na produženju sezone. Do sada su takve manifestacije bile rijetke ili nepostojeće – a mi ih planiramo sustavno razvijati i ulagati u njih.

5. Grad ima problema s infrastrukturom i otpadom. Imate li već konkretne korake koje planirate poduzeti?

Naravno. To su višegodišnji problemi koji se ne mogu riješiti preko noći, ali ćemo odmah krenuti u izradu i prijavu projekata – uz podršku EU fondova i Županije. Sramotno je da u 2025. godini dijelovi grada nemaju kanalizaciju, pa čak ni pristup pitkoj vodi, iako se ista naplaćuje kao da je zdravstveno ispravna. To je neprihvatljivo i mijenjat ćemo to sustavno i odgovorno.

6. Pag godinama muči iseljavanje mladih. Kako ih mislite zadržati ili vratiti natrag?

Mi jesmo ta generacija koja je često razmišljala o odlasku – i baš zato znamo što bi nas zadržalo. Planiramo otvoriti nova radna mjesta i stvoriti konkretne uvjete za život mladih. Među ključnim mjerama su oslobađanje od komunalnog doprinosa za mlade obitelji pri izgradnji prve kuće, te osnivanje poduzetničkog inkubatora koji će poticati samozapošljavanje i inovacije. Ne nudimo prazna obećanja – nudimo plan i alate za stvaranje sigurnije budućnosti ovdje, na Pagu.

7. Je li vaš mandat prilika za prekid starih političkih klanova i veza, ili ćete s njima surađivati?

Rekao sam više puta i ponovit ću – svaka kvalitetna ideja koja je u interesu građana bit će prihvaćena, bez obzira od koga dolazila. Ne zanima nas političko nadmudrivanje. Naš cilj je jasan – grad koji napreduje. Tko god dijeli taj cilj, dobrodošao je surađivati s nama.

8. Kako ćete povećati transparentnost rada gradske uprave? Hoće li javnost znati gdje ide svaki euro?

Da. Planiramo pokrenuti službenu web platformu na kojoj će svaka transakcija biti javno dostupna – s jasnim opisom i iznosima. Transparentnost nije fraza – to je temelj povjerenja. Građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac.

Foto: Nezavisna lista mladih Pag

9. U prvom krugu niste bili prvi – kako ste uspjeli preokrenuti stvari u drugom? Što se promijenilo u kampanji?

Ključna je bila suradnja s Tonijem Herendom i SDP-om, koju smo brzo i pošteno dogovorili jer imamo iste vrijednosti – odgovornost, mladost i energiju za promjene. Ljudi su prepoznali iskrenost, zajedništvo i spremnost na rad. Nije bilo kalkulacija – bilo je srca.

10. Kako ćete uključiti mlade u razvoj Paga i njegovu budućnost?

Uspostavit ćemo Savjet mladih koji će imati stvarnu, a ne simboličnu ulogu. Mlade ćemo uključivati i u tematske radionice, izrade strategija i gradske odluke. Želimo da budu aktivni su-kreatori lokalnih politika, jer samo tako ćemo ih zadržati i potaknuti da ostanu.

11. Koja je vaša vizija Paga za pet godina?

Vidim Pag kao primjer sredine koja koristi sve što joj je na raspolaganju. Vidim otvoren Poduzetnički inkubator, u tijeku izgradnje Dom za starije i sportska dvorana – dva velika infrastrukturna projekta koja godinama čekaju. Vidim grad koji je atraktivan mladima, siguran starijima, razvijen i zelen. Ambiciozno? Možda. Ali ako ne ciljaš visoko – onda ne vodiš.