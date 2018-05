'Nije čudo što nas je napustio, nedavno je sjedio s Brkićem'

SDP je reagirao na potez zastupnika Zdravka Ronka koji je, uz još 11 članova požeškog SDP-a brisanje iz te stranke, a kao razlog je naveo "urušavanje i sveopće razaranje stranke koje na neronovski način provodi predsjednik stranke Davor Bernardić, liječeći time svoju nesposobnost i frustracije". Najavio je i da će, u slučaju glasovanja o povjerenju, podržati Plenkovića.

- Nismo ništa drugo ni očekivali nakon što smo saznali da je Ronko, bivši zastupnik SDP-a, prije par dana sjedio s Milijanom Brkićem, zamjenikom predsjednika HDZ-a. Želimo mu sreću u podršci Vladi HDZ-a, a SDP nastavlja daljnji rad do konačne pobjede jer smo prvi i jedini u obrani socijaldemokracije u Hrvatskoj, napisao je SDP na Twitteru.

'Bernardićeva zločinačka destrukcija'

Ronko ističe kako je upravo na zahtjev i tih desetak članova koji su istupili iz SDP-a Požege, na tu Bernardićevu "zločinačku" destrukciju i sklonost razaranju podsjetio i 7. svibnja 2016. na sjednici Predsjedništva SDP-a u Crikvenici tražeći njegovo sankcioniranje odnosno isključenje iz stranke.

"Na dušu danas svima onima koji to tad nisu podržali, već mu na tom putu dali još i vjetra u leđa. Ali što je tu je, brojnim kolegama, suborcima u miru za bolje sutra, zahvalan sam do beskraja. S Vama sam i uz Vas, a to znači samo jedno, tražim da me se sa današnjim danom 15. svibnja briše iz članstva u ovakvom SDP-u Hrvatske", stoji u obrazloženju Ronkove ostavke.

"Kako je već duže vrijeme evidentno i bespovratno rastakanje vitalnih dijelova SDP-a, njeno urušavanje i sveopće razaranje na nacionalnoj razini koje zdušno provodi sam vrh stranke i čemu više nema pomoći, mi nećemo i ne želimo biti dio toga te podnosimo neopozive ostavke", napisali su SDP-ovci u zajedničkoj ostavci