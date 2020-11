No, mladi\u0107 se odlu\u010duje oglu\u0161iti na prijetnje i nastavlja bijesno razbijati fasadu.\u00a0

Nije dobio plaću pa čekićem počeo razbijati fasadu kuće

ENGLESKA Nakon još jednog mjeseca bez plaće, ovom ogorčenom bauštelcu je prekipjelo. Zgrabio je čekić i počeo uništavati fasadu kuće koju je sam pomogao izgraditi

<p>Na društvenoj mreži Tik Tok ovih dana kruži video bauštelca koji čekićem uništava fasadu kuće, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/news/13298035/furious-tradesman-building-work-hammer-not-paid/?utm_campaign=sunmainfacebook&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1606342929">The Sun</a>.</p><p>U objavljenom Tik Tok videu vidi se mladić koji razbija fasadu kuće, dok mu ostali kolege govore: -Tony, smiri se, što se događa?- , a poslovođa mu poručuje da će ga tužiti i pozvati policiju. </p><p><strong>Pogledajte video: Bauštelac uništio fasadu</strong></p><p>No, mladić se odlučuje oglušiti na prijetnje i nastavlja bijesno razbijati fasadu. </p><p>Kolege ga i dalje pokušavaju smiriti raznim povicima, no on ne posustaje i odlučno nastavlja razbijati velik dio zida. Uništavanje čekićem ovdje ne prestaje.</p><p>Mladić se sada penje na skelu susjedne kuće i ponovno udara po fasadi.</p><p>U pozadini videa u jednom se trenutku čuje glas mladića koji negoduje i govori kako nije dobio plaću. Iz ovoga se jasno daje naslutiti koji je razlog njegove bijesne reakcije.</p><p>Ne zna se točno gdje i kada se dogodio ovaj incident, no iz videa je vidljivo da bijesnog bauštelca promatraju zaposlenici stolarske tvrtke naziva One Sterling LTD iz Essexa. </p><p>Glasnogovornik te tvrtke izjavio je da zaposlenici tvrtke One Sterling LTD nemaju nikakve veze s uništavanjem fasade kuća koje se prikazuju u videu, već da se iz videa može samo zaključiti da jedan od njegovih zaposlenika svjedoči činu radnika neke zasad nepoznate građevinske firme. </p><p> </p>