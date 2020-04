Nije im više Tisno: 'Na početku smo u karanteni bili izgubljeni'

Mjesec dana nisam bio na poslu, ali sam evo počeo u ponedjeljak. Odlično se osjećam zbog povratka na posao, iako sam plaću za ožujak uredno dobio. Ja sam iz Jezera pa nisam mogao dolaziti na posao jer je na Murteru bila karantena. Nije me bilo strah doći nakon otvaranja izolacije jer ljudi slušaju i paze se. Ni danas ih nema previše po ulicama, pomalo izlaze, kako kome što treba, rekao nam je komunalac Marin Pirija (56) perući kamene ploče pod snažnim mlazom vode.

Sreli smo ga u Murteru, mjestu na istoimenom otoku koji je donedavno bio u karanteni zbog velikog broja oboljelih od virusa korone. Nije se smjelo unutra ni van.

U nekoliko su navrata tražili da im karantenu ukinu, a susjedno mjesto Betina završilo je u izolaciji s njima, iako nitko do Betinjana nije obolio.

Ulice Murtera i dalje su prazne. Tek tu i tamo netko obavi nešto što treba, pazeći na razmak. Dva mladića projurila su mjestom na svojim skuterima. Treba ih provozati, da motori prorade nakon zime.

Na rivi je nekoliko ljudi. U parovima, s razmakom. Nekima korona nije uopće teško pala.

Konobu pripremio za sezonu

- Ovo mi je prvi godišnji odmor u posljednjih 30 godina. Sve smo opiturali, pripremili, očistili, renovirali. Nikad to ranije nisam uspio na vrijeme. Prvih desetak dana karantene bio sam izgubljen. Trebalo je promijeniti navike pa sam izmišljao stvari, kemijao, da se ne pogubim, nije to lako, sve se okrenulo naglavačke. Ispočetka se činilo da je vrijeme sve što imamo, a na koncu je ispalo da nam vremena fali. Došlo je do toga da sam toliko poslova započeo da do kraja karantene nisam uspio završiti. Dođe mi da zatražim produžetak karantene! Nemojte to napisati, šalim se – rekao nam je ugostitelj iz Murtera koji je htio ostati anoniman.

Dodao je da je svoju konobu pripremio za sezonu kakva je bila lani. Kako se od ove sezone ne može očekivati isti pa ni sličan broj dolazaka gostiju, brine ga što će s radnicima.

- Imam obično 20-30 zaposlenih, a ove godine, ako ičega bude, trebat će mi ih pet do osam. Vidjet ćemo koji će uvjeti poslovanja biti, no bude li smjelo samo dvoje po dvoje gostiju u restoran, a nameti ostanu isti, razmišljam da i ne otvaram, da odmorim ove godine – kaže.

Ivan Božikov (44) kaže da ni njemu uopće nije bilo teško izdržati karantenu zbog korone.

- Nismo u gradu, imamo kuće i okućnice, brodove. Potroši se vrime bez problema, u kući, oko kuće, popravci, piturivanje, ima posla oko broda. A sa sezonom što bude, bit će. Pa nek' bude jedna godina mršava, bilo ih je debelih do sad. Dovoljno je da se pokriju troškovi održavanja, a za zaradu manje-više. Ma, plaća mi ide pa sam malo komotnijeg stajališta – priznaje nam Božikov, čarteraš i kapetan na jahti te dodaje:

- U karanteni imaš bezgranično vremena, ali nemaš volje ni motiva za posao. Nešto za što mi inače treba dan da napravim, sad mi se razvlačilo na pet dana. Murter je inače živahno mjesto, ali ljudi su se držali mjera koje je propisao Stožer, što mi je pomalo neobično, ali jako drago i rezultiralo je, evo, otvaranjem karantene – kaže Božikov.

'Nama je lipo, jako lipo!'

Za mul su se upravo vezivali Zvonko (75) i Mandica (73) Mudronja. Došli su na trampu sa svojim sinom Renatom (50).

On je njima iz Splita donio mesa, ima propusnicu, a oni njemu s Kornata ribe.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Prognalo nas u sam raj

- Nama je lipo, jako lipo! Evo danas se navršilo mjesec i pol dana otkako smo na Kornatima. Odlučili smo boraviti tamo dok su na snazi mjere. Sad smo došli u spizu u samoposlugu pa ćemo natrag na Kornat. Nije nam bilo ni sekunde dosadno, imamo masline i tovara, kuću i televizor koji radi. Tu i tamo odemo na ribe, baciti vršu. I sad, u ribno-mesnoj razmjeni nam ne treba ni novac! A prognalo nas je u sam raj. Tako nam kažu prijatelji kad nazovu da vide kako smo, pitaju nas kako nam je na otoku ljubavi – smije se bračni par i nazdravlja orahovcem.

I njega im je napravio i donio sin koji je, naglašavaju s ponosom, sa samo 50 godina postao djed.

Ima unuka Gabrijela koji je već napunio godinu dana. Obitelj se beskontaktno pozdravlja, jer Zvonka i Mandicu na barci od sedam metara čeka tri sata plovidbe od Murtera do Kornata.

- Eto, našli smo se reći jedni drugima vijesti, što je novo u njegovoj ulici i na našem otoku te razmijeniti dobra. Pravi meting point – šale se supružnici i mašu i nama na pozdrav.