'Nije istina da sam uništavao saborsku imovinu. Isključuju oporbu iz rasprava, dosta je'

Nakon što je Hrvoje Zekanović opleo po Mostovu Nikoli Grmoji zbog situacije tijekom jučerašnje rasprave u kasnim večernjim satima o izvješćima o radu Povjerenstva za sukob interesa za 2019., 2020. i 2021. godinu i optužio ga za uništavanje saborske imovine, Grmoja je ustvrdio kako to nije istina. Kao ni tvrdnje da ga je straža morala nositi iz sabornice. Pojasnio je što se točno dogodilo.

- Cijeli dan sam jučer bio u Saboru, otišao sam nakon Zakona o osobnoj asistenciji malo se osvježit, vratio sam se za razliku od Zekanovića i želio sam sudjelovati u raspravi o izvješću Povjerenstva za sukob interesa. Pazite, mi raspravljamo o izvješću iz 2019. godine. A znate zašto sve ove godine nismo raspravili ta izvješća tijela koje se bori protiv korupcije? Zato što je na čelu bila osoba koju je postavio HDZ, ali koja je bila neovisna, Nataša Novaković, i zato što se premijer našao u nizu afera koje je istraživalo Povjerenstvo - Borg, Finska, zapošljavanje cijelog niza njegovih rođaka, kumova, prijatelja. I nakon niza godina dolazi to na raspravu u Sabor i to u 10 navečer. Ja ispitujem predsjednicu Povjerenstva što misli o dužnosnicima koji ne dostavljaju dokumentaciju, HDZ-ovci dižu na mene povredu Poslovnika, ja dižem isto, a Ante Sanader mi daje opomenu i zbraja ju s ostalima od cijelog dana i kaže da moram napustiti sabornicu - kazao je Grmoja.

Naime, oporba se već duže vrijeme žali na vladajuće zbog toga jer se nikad prije opomene nisu zbrajale za cijeli dan nego po točki dnevnog reda. Upravo zato su prije nekoliko mjeseci, podsjeća Grmoja, tražili od Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik da konačno zauzme stav o tome.

- Odbor se treba sastati u roku 24 sata, ali još nije. I vladajući se ponašaju tako da kritičare Plenkovićeve vlade isključuju iz rasprave. Ja sam odbio izaći iz sabornice, stao sam uz govornicu i rekao da tražim sastanak Odbora i da ako Odbor zauzme takav stav da ću to poštovati. Ali nisu pristali, naložili su straži da me isprati, a ja sam pružio otpor kako bi poslao poruku da ovako dalje više ne može. Nitko me nije nosio jer poštujem i svoje dostojanstvo i ovog visokog Doma. Da, primio sam se za govornicu, ali kada su me tri čovjeka iz straže odmaknula od nje, izašao sam iz sabornice. Nisam htio izaći šutke. Nastavit ćemo se i dalje još snažnije odupirati ovoj samovolji i kršenju Poslovnika. Zahvaljujem zastupnicima oporbe, nije nas bilo puno, koji su stali uz mene i koji su, također, nakon toga bili isključeni iz rasprave - poručio je.

A tijekom sjednice solidarnost s Grmojom su pokazali SDP-ovci. Najprije je Arsen Bauk izašao za govornicu i naglasio kako nakon tog događaja više nema nikakvog smisla sudjelovati u raspravi pa je preostalu minutažu proveo šuteći dok je s mobitela pustio pjesmu Jure Stublića "Chicago." Mirela Ahmetović i Sanja Radolović su mu se pridružile pa su i one kažnjene s četiri opomene i udaljene sa sjednice. Oporbi je općenito dosta što se o bitnim izvješćima raspravlja s velikim vremenskim odmakom.

- Dakle, mi smo jučer, 2023., imali raspravu o izvješćima Povjerenstva za 2019., 2020., 2021. koja je na kraju trajala svega sat vremena. Ako to nije sramota i ako protiv toga ne treba snažno ustati, ja ne znam protiv čega u ovom društvu treba. To nije samo ponižavanje mene kao zastupnika, to je najmanje bitno, to je ponižavanje svih naših birača. Često se stvara dojam da oporba samo kritizira, naša kolegica Marija Selak Raspudić je napravila cjelovitu reformu Sabora, a oni, pak, tvrde da zastupnik ne može predložiti Poslovnik. Može izmjene zakona i bilo što drugo, ali ne može ono što se tiče našeg rada - istaknuo je Mostov zastupnik.

