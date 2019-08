Nije joj bilo spasa: Tri pitbulla rastrgala curicu dok se igrala

Devetogodišnja djevojčica Emma Hernandez preminula je u ponedjeljak u Detroitu nakon što su je napala tri pitbulla.

Djevojčica se igrala u ulici, a nakon što se dogodio napad, svjedoci su joj pokušali pomoći. Jedan je čak ispalio metak u pse. Policija nije izvijestila tko je pucao u pse i koliko je metaka ispaljeno.

A memorial has been set up for 9-year-old Emma Hernandez, the Detroit girl who was mauled and killed by a pack of dogs while riding her bike on Monday afternoon. https://t.co/TCwAUrmXMI pic.twitter.com/y10ZWm49qo