'Nije mi bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore'

Civilne žrtve i odavanje počasti njima je civilizacijski doseg i obveza svih nas bez obzira na nacionalnu pripadnost, rekao je Tomo Medved nakon povratka iz Knina

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja <strong>Tomo Medved</strong> rekao je večeras u <a href="https://vijesti.hrt.hr/641346/medved-iznimno-mi-je-drago-sto-je-cijela-vlada-bila-u-kninu" target="_blank">Dnevniku HRT-a</a> da mu je iznimno drago što je cijela Vlada danas bila u Kninu na središnjem obilježavanju obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.</p><p>U Kninu je među ostalima bio nazočan potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a <strong>Boris Milošević</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Državni vrh u Kninu</strong></p><p>- Raduje me da su sve poruke iz Knina upućene hrvatskom narodu bile usmjerene u jednom cilju, a to je optimizam i stvaranje ozračja za perspektivu Hrvatske, a poglavito ono što je dugi niz godina prisutno, a to je povjerenje, rekao je Medved.</p><p>Medved je rekao da mu nije bilo teško donijeti odluku o odlasku u Grubore, gdje su pojedinci iz hrvatskih postrojbi počinili ratni zločin.</p><p>- Ono što moramo učiniti dodatni napor jest upravo kroz uspostavu povjerenja odati počast svim civilnim žrtvama. Civilne žrtve i odavanje počasti njima je civilizacijski doseg i obveza svih nas da damo svoj doprinos kako bi i ti ljudi, koji su možda negdje i zaboravljeni kao žrtve, da naše društvo smogne snage i kroz odavanje počasti svim civilnim žrtvama Domovinskog rata, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da pokažemo da je Republika Hrvatska danas kadra uspostaviti takve odnose koji garantiraju perspektivu za mlade naraštaje, rekao je Medved.</p><p>Medved je između ostalog rekao da na Dan domovinske zahvalnosti iskazujemo zahvalu svima onima koji su u najtežim danima dali doprinos svojoj domovini, kroz potporu, pomoć ili bilo kakav oblik doprinosa. Ovo je i Dan hrvatskih branitelja kada iskazujemo zahvalu svim ljudima koji su kroz Domovinski rat sudjelovali u obrani suverenosti Republike Hrvatske, a na poseban način onima koji nisu dočekali slobodu i koji su svoj život položili na oltar domovine, poručio je Medved.</p>