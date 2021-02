Navode pojedinih medija i Ante Radana da se fizička sila pojačavala kad je rekao da je sin hrvatskog branitelja s gnušanjem odbacujemo jer su očevi tih pravosudnih policajaca sudjelovali u Domovinskom ratu, a i sam sam u ratu izgubio brata i strica, kaže Jelenko Krešo , dopredsjednik Sindikata pravosudne policije RH, o incidentu na Općinskom sudu u Splitu.

Dodaje kako je odnos pravosudne policije profesionalan prema svima "bez obzira na naša privatna mišljenja i stavove".

- Kad radimo predstavljamo sud, ministarstvo i državu. Kolega kojeg je Ante Radan zgrabio za vrat je na bolovanju. Ima ozljede vrata i ruke. Kad su kolege g. Radana predavali policiji pljunuo je pravosudnog policajca i rekao mu "Naći ćemo se mi, vidjet ćemo se u gradu". Nije nam jasno kako to da se njegov postupak okarakterizirao kao prisila, a ne napad na službenu osobu? Imali smo slučaj kad je čovjek na Facebooku prijetio premijeru pa je uhićen i pritvoren.Prije nekog vremena čovjek je prijetio sucu. Prijavljen je i završio je u zatvoru. Mi to odobravamo, jer su sve to napadi na institucije RH. Zašto se to ne primjenjuje i na pripadnike pravosudne policije ili druge službene osobe? Mi predstavljamo instituciju. Nismo mi donijeli zakon, mi ga provodimo. Znači, država donese zakon koji mi provodimo ,a ista ta država nas ne štiti kad provodimo zakon. Pogotovo nam ne ide u glavu da je pravosudnu policiju napala osoba čiji je otac sudjelovao u Domovinskom ratu i stvarao državu. To mi nema smisla kaže Krešo (na fotografiji).

Osvrnuo se i na Radanovu izjavu Slobodnoj Dalmaciji. Radan je ovako opisao incident: "Osjetija sam da me netko čupa za ruku baš onako agresivno. Priznajem, reagirao sam mahinalno, a malo sam se i pripa. Uhvatio sam ga za vrat i odgurnija na neki stol. Tad su doletili i ostali i bacili me. Dok sam bija svladan na podu su me tukli i batinali, postoji snimka i svjedoci koji će to potvrditi. Da, vikao sam da mi je otac bio branitelj i dera sam se da jesu li normalni šta su mi napravili samo radi maske, ali shvatite, bija sam pod šokom i navalom adrenalina, nije mi bilo jasno šta se događa."

Krešo: A što da se kolega pripa i pucao?

- A ja se pitam što bi bilo da se pravosudni policajac pripa osobe od dva metra i 120 kg mišića i pucao? Kakvo je to opravdanje? Mi smo dio EU. Kako bi se njega tretiralo da se ovo dogodilo u Sloveniji, Austriji ili Njemačkoj? Bi li ga pustili na slobodu i rekli mu da čeka sudski spor koji će biti tko zna kada - pita se Krešo koji je opisao kako se u utorak dogodio incident na Općinskom sudu u Splitu.

- G. Radan je i dan prije dolazio na sud i na ulasku je imao masku, ali ju je na sudu skinuo, a po protuepidemijskim Covid mjerama izričito je naloženo pravosudnim policajcima da kontroliraju nose li zaposlenici i stranke maske, da upozoravaju i da se oni koji nemaju maske moraju udaljiti sa suda. Sutradan je opet došao na sud s maskom no na izlasku je nije stavio pa ga je pravosudni policajac upitao za masku, a on mu odgovorio: "Samo je mrtav mogu staviti. Tko si ti da mi zapovijedaš?" Nakon toga pravosudni policajac mu je izdao zapovijed da stane želeći ga upozoriti da sljedeći put, ako ne bude imao masku, neće moći ući u sud na što se on oglušio. Kad ga je kolega zaustavio on ga je primio za vrat. U pomoć su mu priskočile kolege i trojica pravosudnih policajaca pokušali su savladati čovjeka od dva metra i 100 kg mišića koji se bavi boksom, koji je profesor kineziologije i koji je u odličnoj kondiciji - kaže Krešo odbacujući navode da su se pri tome previše koristili silom.

- Sila se primjenjivala stupnjevito. Primjena se pojačavala kako je pružao otpor. Teleskopskom palicom udaren je samo jednom. Prvi put je kolega zamahnuo kako bi je otvorio, a tek drugi put je udaren u nogu. Primijenjena je jer je on nogama udarao pravosudne policajce. Potom su ga posprejali, a onda je pokrio ruke očima pa su mu stavili lisce. Nakon toga kolege su zvale Hitnu i policiju i pružile mu pomoć da sjedne i ispere oči. Sredstva prisile su apsolutno dozirana i uporabljena proporcionalno napadu. Ovdje se radilo o odbijanju napada - kaže Jelenko Krešo, dopredsjednik Sindikata pravosudne policije RH.

Nije jedini napad

Navodi kako incident u Splitu nije izdvojen slučaj. Prije mjesec dana dvoje je pravosudnih policajaca ozlijeđeno tijekom zaustavljanja bijega optuženog sa suda u Varaždinu, a da protiv počinitelja nije podignuta kaznena prijava. Dodaje da se boji kako be se, ako se nastavi ovakav maćehinski odnos države i institucija nakon napada na pravosudne policajce i ostale službene osobe, sličan napad mogao ponoviti jer prema napadačima nema adekvatnih sankcija.