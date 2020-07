'Nije normalno da Beograd ima Hrvatsku ili Zagrebačku ulicu'

Od glavnih gradova republika bivše Jugoslavije samo Podgorica i Skoplje imaju Beogradsku ulicu. Poreč, Hvar, Hrvatska, Split, Podravina, Bjelovar, Šibenik... Svi oni ostat će bez ulice u glavnom gradu Srbije

<p>Beogradske gradske vlasti najavile su preimenovanje niza ulica nazvanih po geografskim pojmovima iz bivše Jugoslavije, uključujući i one nazvane po hrvatskim gradovima koji nemaju Beogradsku ulicu, prenose u nedjelju lokalni mediji.</p><p>- Nije normalno da Beograd ima Hrvatsku, Zagorsku, Zagrebačku ili Zadarsku ulicu - rekao je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi i kolo u Beogradu</b></p><p>Po njegovim riječima, od glavnih gradova republika bivše Jugoslavije samo Podgorica i Skoplje imaju Beogradsku ulicu.</p><p>Jedan od utjecajnijih članova vladajuće Srpske napredne stranke, Vesić je za Večernje novosti objasnio kako su imena ulica za njega "pitanje reciprociteta".</p><p>- Recimo, Beč ima Beogradski trg, a mi nemamo Bečku ulicu, Bruxelles ima Beogradsku ulicu, ali mi nemamo Briselsku - objasnio je moćni zamjenik prvog čovjeka Beograda kojeg zovu "gradonačelnik u sjeni".</p><p>U općini Zemunu bi stanari Zagorske ulice uskoro trebali dobiti adresu u Ulici Blagoja Jovovića, nazvanu prema atentatoru na Antu Pavelića. Ploče s novim imenima bi trebale dobiti Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska i Šibenska u beogradskim općinama Palilula, Voždovac i Zvezdara.</p><p>Mijenjat će se i nazivi Ljubljanske, Bledske, Bosanske, Mariborske, Celjske, Lopudske, Murske i Zeničke na Paliluli, pišu Večernje novosti.</p><p>Ranije je Zadarska ulica preimenovana u ulicu književnika i nekadašnjeg predsjednik SR Jugoslavije Dobrice Ćosića, a Zagrebačka u ulicu Koče Popovića, revolucionara čija je rodna kuća u nekadašnjoj Zagrebačkoj ulici.</p><p>Gradske vlasti razmišljaju i o promjeni imena Sarajevske i Mostarske ulice u općini Savski vijenac, gde se, među ostalima, nalazi i Višegradska ulica.</p><p>Od 2000. godine do danas u Beogradu je preminenovano više od 9000 ulica, neke i više puta. No, brojni Beograđani te ulice pamte i zovu po starim imenima koja su nosila u posljednjih nekoliko desetljeća.</p>