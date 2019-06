'Nije postojao dogovor, bilo je onako kako kažu Sinčić-Palfi'

Nakon što je suspendirani član Živog zida Branimir Bunjac za 11 sati najavio svoju pressicu na Markovu trgu, Ivan Pernar na Facebooku je objavio kako ne želi na nju otići jer "HDZ-ovci trljaju ruke zbog jučerašnje Sinčićeve pressice na Zrinjevcu" na kojoj je on govorio o Bunjčevoj suspenziji.

Poduži post napisao je u grupi "ZZ Vijećnici 2017.", ali ga je ubrzo obrisao. No, netko je uspio napraviti screenshot:

Foto: Facebook

- Tko god je to osmislio, napravio je štetu stranci, teza o tome da je postojao dogovor da Bunjac prepusti mandat su laž jer svi znate da je bilo onako kako kaže Sinčić/Palfi. Maknut sam s liste odlukom Sinčića, ne dogovorom, to je i sam priznao u nedjelju. Bunjac je ucijenjen na to da predaje mandat ili neće biti na listi, piše Pernar.

Kaže i kako su priče o dogovoru vezanom uz liste laž:

- "Dogovor" je posljedica ucjene, a ne Bunjčeve slobodne volje. Neću biti na njegovoj pressici jer imam dovoljno političke mudrosti da ovakve stvari ne pričam pred kamerama medija koji rade protiv nas. Moja je želja da umjesto jedni protiv drugih radimo zajedno protiv sustava, ali pitanje je imaju li svi takve želje, sve je sad u rukama Vladimire, to sam i ranije rekao.

Pernar ističe da mu je cilj nastavak borbe protiv sustava, a unutrašnje sukobe, smatra, treba riješiti unutar stranke, a ne putem medija:

Foto: Facebook

- Da stvar bude gora pristao sam političku likvidaciju Bunjca jer sam gledao svoj interes, međutim, kad sam shvatio da ga ne žele uništiti samo politički nego i ljudski objavom kompromitirajuće snimke u KGB stilu, nešto se u meni prelomilo. Između pristajanja na političku i ljudsku likvidaciju kolege za kojeg znam da nije kriv i njegove zaštite, ustao sam u njegovu obranu, to je bio ljudski čin motiviran time da ne mogu gledati kako netko sustavno i svjesno razara stranku pod alibijem da ju štiti. Oprostite mi jer će ovo možda biti zadnja moja zadnja poruka u grupi, tim više što se sada i sam nalazim na listi za odstrel stranke koju sam osnovao, kaže Pernar.

Foto: Facebook

Cijeli navedeni post je obrisao, ali zato na njegovom Facebooku i dalje stoji status:

- Dragi prijatelji, ne znam kako će ovo sve završiti, mogu samo reći da sam vam zahvalan za svu podršku.