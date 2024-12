Nije Šušnjar jedini imao 'sjajne' savjete. Govorili su kako rezati kruh, gasiti svjetlo i klime...

Skup vam je kruh? Pa ispecite ga si sami. Nije sve za svakoga, sigurno je još pomislio ministar gospodarstva Ane Šušnjar. Poput famoznih Dubai fritula. Njih si mogu priuštiti samo oni s Dubai plaćama, poput Šušnjara, kojem svaki mjesec na račun sjedne više od 4000 eura, a za sve ostale tu su obične fritule od pet eura. Ili možda ipak ne. Ako se žalite i za to će vam Šušnjar sigurno dati besplatan savjet. Jer, kako se toga nismo sjetili, i to možemo napraviti doma jeftinije sa svim cjenovno zaštićenim proizvodima.

Nije Šušnjar prvi koji dijeli javne savjete. One za poboljšanje kvalitete života. I uštedu u kućnom budžetu.

Ugasite svjetlo kad idete vani

Nažalost, čovjeka koji je nesebično najviše dijelio svoje znanje i stručnost, više nema u Vladi. Ali, kroz ljudsku povijest altruiste često zadesi takva gorke sudbina.

Kao Šušnjar, i Davor Filipović je bio ministar gospodarstva. Školovao se u Americi, upijao je tamošnju kulturu kako bi je preslikao na ovu našu državu. I nije se sramio ogoliti pred hrvatskim građanima kad je rekao da je ispred pješačkog prijelaza stajao 20-ak minuta samo zato što nije znao da na semaforu treba stisnuti jedan gumb.

Filipović je tako davao savjete da klime ne trebaju hladiti niže od 25 stupnjeva, išao je toliko daleko da je preporučivao koliko temperatura treba biti u pojedinoj sobi.

Građanima je savjetovao i da kućanske aparate koriste u vrijeme niže tarife te da se svi trebamo više koristiti javni prijevoz i bicikl. I da pri odlasku iz kuće ili stana ne zaboravimo ugasiti svijetlo.

Tanko režite šnite

No Filipovića u Vladi više nema i pitanje je sad što je s tim smjernicama. Šušnjar je, eto, počeo davati savjete oko hrane, pa će valjda uskoro na red doći i energetika. Jedva čekamo.

Tu je i supruga aktualnog predsjednika Zorana Milanovića. Također je dala konkretan savjet, ne samo lupetanje praznih floskula.

- Kada se kaže da je crni kruh kojeg mi preporučujemo skuplji od bijelog, inicijalno jest skuplji, no crni kruh možete naprosto rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti - rekla je Sanja Milanović Musić.

Konkretnije od ovog ne može. I zato poštujete svakoga, pogotovo političare, koji su potrošili svoje znanje, stručnost i vrijeme kako bi vama pomogli.