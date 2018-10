Nije to za tebe: Opljačkao je automat klub, pa ga uhvatili

Stani! Predaj se! Ruke u vis!, derao se zaštitar na pljačkaša koji je u četvrtak ujutro opljačkao Automat klub Game World u zagrebačkoj Dubravi. Riskirao je sve da ga zaustavi jer je razbojnik bio naoružan.

Kriminalac je brzo disao. Bio je umoran od trčanja okolnim ulicama. Ipak, shvatio je da ne može pobjeći pa je dignuo ruke te se predao zaštitaru i policajcima koji su ubrzo stigli na intervenciju. Cijela akcija počela je u 8.40 sati, kad je nepoznati mladić, s fantomkom na glavi, ušao u automat klub na Aveniji Dubrava. Iako se nalazi svega 100 metara od policijske postaje, to ga nije obeshrabrilo da dođe naoružan.