Zapalio Mercedes zbog posla, nije uspio iz prve pa se vratili

Zagrebačka policija kazneno je prijavila muškarca (44) koji je početkom prosinca namjerno zapalio Mercedes na Laništu.

Istragom su utvrdili da je muškarac 3. prosinca oko 1.15 sati zbog poslovnih nesuglasica došao autom na Lanište, a bio je s još nepoznatim muškarcem. Tamo su se parkirali i otišli do parkirališta da se uvjere je li tamo stvarni parkirani Mercedes GLE kojeg je koristio muškarac s kojim je bio u svađi.

Vratio se do svog auta i uzeo kanistar te zajedno s drugim muškarcem došao do Mercedesa. Polili su automobil po vanjskoj strani poklopca motora, a drugi muškarac pokušao je zapaliti auto tako što je bacio cigaretu koju je pušio do tog trena. Udaljili su se, ali kako auto nije planuo, morali su se vratiti nazad.

Preostalom zapaljivom tekućinom su namočili tkaninu koju su zapalili i bacili na automobil koji je potom planuo. Požar se proširio i na parkirani VW Polo te je došlo do oštećenja njegove bočne strane, a počinitelji su pobjegli.

Šteta na vozilima je oko 450.000 kuna.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.