Nije vic, Bandić ima pravi vodič protiv korupcije: 'Mito je zlo!'

Gradski kontrolni ured Grada Zagreba za suzbijanje korupcije izdao je knjižicu o suzbijanju korupcije s nizom pomalo apstraktnih primjera. Priručnik star pet godina neobično je aktualan i primjenjiv na čitav niz nedavnih afera i otkrića o nepotkupljivom gradonačelniku.

“Pokazatelje korupcije” piše u priručniku, “ možemo potražiti u načinu života u neskladu s prihodima”. MIlan Bandić dela od jutra do mraka, 365 dana u godini, i sve je u skladu. Njegov stan, skladno spojen s “bratovim” (vrijede cca 3,5 milijuna kuna) niti jedan medij nije slikao iznutra. To je zbog skromnosti. Sud je blokirao ukupno pet stanova. Kolekcija satova procijenjena je na stotine tisuća kuna a Bandić posjeduje i kolekciju slika koja nije a’la Mimara, ali u njoj baš nisu ni slike s bombonjera.

No, Bandić nikad nije radio izložbe, jer je “razmetanje statusnim simbolima” indicija korupcije a Milan Bandić se ne razmeće. Naprotiv. S namještaja je rezao etikete Fendi i Hermes, čija je vrijednost po komadu veća od 200 tisuća kuna. Drugi bi ih ljepili! On ima skupa odijela krojena po mjeri, a u Rimu ga je lakše vidjeti nego Papu no i tamo je tajno. Tu je i “davanje usluga određenim tvrtkama”.

Kum Penava ili čovjek koji je od Bandića kupio stari stan a kasnije dobio posao s fontanama, te su poslove dobili jer su sposobni. “Neobjašnjive odluke svih vrsta”, piše dalje, pokazatelj su korumpiranosti. Kladimo se da bi dobar državni odvjetnik objasnio Bandićeve odluke. “Zapošljavanje uže rodbine” isto nije Bandićev krimen - njegova uža rodbina ne mora raditi, zato što on zapošljava sve druge. “Bezrazložno skraćivanje ili produljenje postupka” se čini kao opis hitnog usvajanja GUP-a, ali Bandić za GUP sigurno ima milijune razloga. “Davanje usluga određenim tvrtkama” - to bi, možda, bio Advent, ili Ljeto na Strossu, ali nije li Bandić poznat kao uslužan čovjek? Na kraju se postavlja pitanje, ne bi li Gradskom uredu bilo jednostavnije izdati Bandićevu biografiju? Poslužila bi kao enciklopedija!

Dok ne izađe Bandićeva biografija, čitav vodič protiv korupcije pročitajte niže. A ovo su ključne poruke:

1. PRIMANJE DAROVA Primanje darova za usluge u službi je indicija no stotine slika u vikendici Bandić je dobio jer je genij

2. HVALISANJE Ako se vaš šef razmeće statusnim simbolima možda je korumpiran. Ali Bandić se ne hvali, on ih sakriva

3. ROKOVI Ako šef naglo ubrzava poslove ili kasni, to je indicija. Ali Bandić nema problem s rokovima, nego rokovi s njim

4. BEZRAZLOŽNO POSTUPANJE PREMA TVRTKAMA Toga kod Bandića nema. On uvijek zna razlog zašto nešto dela

5. DOBAVLJAČI Dugogodišnji odnosi s dobavljačima su indicija korupcije, ali ako je riječ o Bandiću, to se zove odanost...

