Nije zaboravio svoj radni kraj: Mamićeva kapelica ima i klimu

Mamići su u šoku! Malobrojni mještani Zidina, pitoresknog mjestašca (u kojem je to jedino prezime) u Hercegovini, odakle potječe Zdravko Mamić, nisu zadovoljni presudom osječkog suda kojom je njihov najpoznatiji rođak dobio šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz zagrebačkoga kluba.

- Najteže je kad si nevin, a ne možeš to dokazati. Kad si kriv, onda nije teško i platiti, kad mene uhvate da vozim 130, onda znam zašto plaćam i da sam kriv, ali kad me kazne za vožnju od 60 km/h... A ne mogu zamisliti kako je Zdravku, iako je ovdje doma, da ne može otići u Zagreb, u Hrvatsku - nije previše ulazio u detalje presude Miro Mamić, no uvjeren je u nevinost drugog rođaka.

'Dinamo je uspješan klub'

- Gdje su svi oni odgovorni za propast i krađu pustih firmi, Dalmacijavina, Dalme, pa i škvera?! Na slobodi, nikoga nije briga što su sve uništili. Ali zato treba po svaku cijenu zaustaviti Zdravka i Dinamo, ako hoćete uspješnu poslovnu priču, klub koji ide naprijed u hrvatskim i svjetskim razmjerima, koji zapošljava stotine... U Njemačkoj se tako ne radi, uspješne se motivira da nastave - pravda Zdravka, koji je svratio u četvrtak k njemu i popio piće.

Malo su popričali pa se Zdravko poslije zaputio do nekoliko stotina metara udaljenog obiteljskog imanja. Javio se i stricu Marijanu Mamiću, Manji, kako je poznatiji među obitelji, koji pak iz Bjelovara dolazi u Zidine svako ljeto, u svoju renoviranu kuću.

- Naši djedovi su bili braća. Moj i Zdravkov otac Josip otišli su skupa iz sela, prvo u Njemačku kao ugostitelji, a koju godinu kasnije su se vratili u Bjelovar. Kupili su zemlju, platili je velike iznose, ali moj otac se nije mogao priviknuti na takav život. Nakon tjedan dana je prodao zemlju i vratio se, dok je Josip ostao u Bjelovaru - dio obiteljske povijesti govori nam Luka Mamić.

Utoliko pristiže povratnik iz Kanade, koji živi u susjednom mjestu, jedan od rijetkih koji nisu u krvnom srodstvu s Mamićima.

- Prav ili kriv, uvijek te može zatvoriti - njegov je stav.

Uložio 87.000 eura

- Valjda su takva vremena prošla... - pokušavamo izvući koji komentar više.

- Evo vidiš da nisu - domeće.

Za Zdravka imaju samo lijepe riječi.

- Danas imaš poznanika, prijatelja, rodbine, koji kad se obogate ili uspiju, više ti se takoreći i ne javljaju. Zdravko nikad nije bio takav. Svima bi pomogao, u selu je platio gradnju kapelice koja je došla 87.000 eura, s klimom i mrtvačnicom. Ne zaboravlja prijatelje, kamoli će rođake i rodbinu. Ali da će mu sad biti teško, sigurno hoće. Pokušat ćemo organizirati nekakav događaj, večeru, ovdje u selu u njegovu čast - dodaje Miro.