Nijemci bi mogli u Hrvatsku jer se pozicionira kao 'korona free'

Tiražne njemačke novine Bild objavile su kako bi njemački turisti ovo ljeto mogli u Hrvatsku, jer se počela pozicionirati kao "korona free" destinacija, prenose iz Hrvatske udruge turizma (HUT), čiji direktor Veljko Ostojić to ocjenjuje izuzetno dobrom viješću za hrvatski turizam.

Prenoseći članak iz Bilda u kojem se spominje mogućnost turističkog putovanja Nijemaca u Hrvatsku, objavljenom u četvrtak ovog tjedna, iz HUT-a izdvajaju da je njemački ministar za gospodarsku suradnju i razvoj Gerd Muller najavio da će putovanja izvan Njemačke biti omogućena.

Bild piše kako je sigurno da će najpopularnije destinacije kod Nijemaca - Italija, Španjolska i Francuska, otpasti kao ovogodišnje destinacije za putovanja, a da bi ih Hrvatska mogla više privući jer se, kako pišu te novine, počela pozicionirati kao "korona free" destinacija.

U članku se prenose izjave direktora njemačkog predstavništva HTZ-a Romea Draghicchia, koji je istaknuo da u Hrvatskoj postoji mogućnost za osiguranje turizma uz uvjete fizičkog distanciranja, kao i da će do kraja svibnja hrvatske vlasti donijeti nove odluke o putovanju u zemlju.

"To je izuzetno dobra vijest za hrvatski turizam, pogotovo što se ove godine očekuje da bi se veći dio turističkog prometa mogao ostvariti automobilima. U tom je smislu Hrvatska kao autodestinacija u prednosti, pogotovo jer je još neizvjesno kako će se organizirati avionski promet", komentira Ostojić za Hinu.

Naglašavaći kako se sektor nada brzom dogovoru o regulaciji putovanja sa zemljama bližeg okruženja, poručuje da su turistički djelatnici već veliki dio priprema odradili te sada čekaju detaljne upute epidemiologa kako bi turistički objekti mogli početi s radom.

Predsjednik njemačkog udruženja putničkih agencija Norbert Fiebig kritizirao je izjave o potpunom otkazivanju ljetovanja izvan granica Njemačke, poručujući da je važno donijeti odluke koje će omogućiti putovanja, ističući potrebu za polemikom, a ne za paušalnim otkazivanjem svih putovanja.

U Njemačkoj je do 3. svibnja na snazi upozorenje o restrikciji putovanja, a do kraja travnja odlučit će o novim mjerama.

'Sa Češkom se dogovaraju rješenja da dođu turisti'

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić je u intervjuu za Media servis rekao kako je u dosadašnjem dijelu turističke godine pad u dolascima oko 60 posto, a u noćenjima gotovo 50 posto.

- Primjerice, do jučerašnjeg dana imali smo 2,2 milijuna noćenja, prošle godine to je bilo više od 4 milijuna. No, mislim da je u ovom trenutku irelevantno govoriti o turističkom prometu koji je iz razumljivih razloga znatno manji nego protekle godine. U ovom trenutku je najvažnije da svi još ostanemo doma, da se pridržavamo mjera, kako bismo što prije izašli iz ovakve situacije.

U ovom trenutku teško je procijeniti koliko su dosadašnje mjere Vlade RH pomogle turizmu, dodaje Staničić, ali neki segmenti će biti u prednosti nad drugima, smatra.

- Možda su hoteli tu najpogođeniji s obzirom da mogu ugostiti veći broj ljudi u odnosu na privatni smještaj ili nautiku. Mislim da privatni smještaj, pogotovo kuće za odmor, imaju malu prednost u oporavku, odnosno vraćanju na ono staro - kaže.

Hrvatska turistička zajednica je, bez obzira na okolnosti, aktivna u promociji turizma, prvenstveno preko društvenih mreža. Uključila se u kampanju koju pokreće Svjetska turistička organizacija s ciljem promoviranja gastronomije, a pokrenut je i koncept #CroatiaLongDistanceLove, odnosno Hrvatska, ljubav na daljinu. Namijenjena je svima onima koji planiraju ponovno doći u Hrvatsku, objašnjava direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Sa Češkom se, kaže Staničić, dogovaraju rješenja da turisti ovo ljeto ipak dođu na hrvatsku obalu.

- To je potaknulo i ostale zemlje u okruženju što je nama određeni interes prije svega mislim ovdje na susjedne zemlje kao što su Slovenija i Mađarska, ali i Austrija, Njemačka, Slovačka i Poljska budući da su nam to iznimno važna turistička tržišta. To su top 10 tržišta što se tiče hrvatskog turizma. Vjerujem da će, prateći mjere i u tim zemljama ali i u Hrvatskoj, u određenom trenutku ipak doći do pokretanja turističkog prometa i mogućnosti putovanja - kaže.

Inače, Hrvatska udruga turizma (HUT) pozdravlja početak popuštanja mjera ograničavanja gospodarskog i društvenog života čime je omogućeno da od 11. svibnja ponovo funkcioniraju hoteli i kampovi, ali očekuje definiranje zdravstvenih okvira za rad te otvaranje granica.