Cappelli: Turizam bi mogao pasti između 60 i 75 posto...

Planiramo da bi pad trebao biti između 60 i 75 posto, rekao je ministar turizma Gari Cappelli u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Potom je objasnio koliki bi novčani gubitak taj pad mogao prouzrokovati:

- Kvartal koji se odnosi na sedmi, osmi i deveti mjesec je najbitniji, on ostvaruje 64 posto prihoda, to je oko 6,5 milijardi eura, po ovome što smo imali prošle godine, ako to uspoređujemo. Taj je najbitniji, ako to uspijemo uloviti, osmi, deveti mjesec, on bi već neke rezultate dao da bismo mogli ostvariti oko 25 do 30 posto prihoda u odnosu na prošlu godinu - rekao je Cappelli, koji je najavio i nove Vladine mjere pomoći za treću fazu.

Nadodao je kako je Hrvatska u prednosti jer je destinacija do koje se najčešće ide automobilom, a ne avionom. Oko važnosti trećeg kvartala s njim se složio i direktor Hrvatske turističke zajednice, koji se s drugim kvartalom već oprostio. Smatra kako će on biti na nuli ili s blagim prometom.

Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, rekao je da nedavno donesene mjere Vlade pomažu da turizam duže preživi te da su puno konkretnije od prvog paketa, ali i da očekuju i daljnje mjere. S njim se složio i predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja regije Dalmacija-Dubrovnik Nino Dubretić koji smatra da je nužan moratorij od 12 mjeseci te je nadodao kako se očekuje 70% lošija sezona.

- Tri ili šest bi značilo da je samo pitanje u kojem mjesecu će iznajmljivač prestati plaćati kredite. Ispod 12 mjeseci se nema što govoriti, rekao je Dubretić.



Cappelli je rekao da nije točno da su zanemarili obiteljski smještaj te dodao da je Ministarstvo turizma odmah otpisalo paušal turističke pristojbe prvih šest mjeseci za svih 108.000.



- 164 milijuna kuna je otpisano, brisano, dakle za prvih šest mjeseci - rekao je Cappelli, dodajući da je njihova parola "nula ostvareno - nula će platiti". Također je nadodao kako se razgovara o moratoriju.

, predsjednik Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima - charter smatra kako je nautika preskočena u par bitnih segmenata, a njihovi gosti troše više od svih ostalih:- Nautika je preskočena u par bitnih segmenata. Brodovi koji stoje u marinama leže, nisu u pogonu, a trošak, najbitniji i najveći u strukturi svih troškova, je trošak veza u marini. Na razini cijele flote u Hrvatskoj pričamo o 30-35 milijuna eura obveza koje su dospjele ili dospijevaju u sljedećih par dana na nivou godine za sve charter tvrtke i njihova plovila - rekao je Klisović, upozorivši da charterašima treba hitna reakcija.

