Nijemci reagirali na Muskov sporni pozdrav. A on poručio kancelaru: Srami se, Oaf Schitz!

Milijarder Elon Musk dobro se zabavio na inauguraciji novog-starog američkog predsjednika, a jedan njegov potez podigao je puno prašine. Musk je u jednom trenutku izveo pokrete rukom koji su mnoge podsjetili na zloglasni nacistički pozdrav...

"Jeste li ovo vidjeli, ovo je čisto nacizam", "Što se događa, zar smo u Njemačkoj 1939. godine?!", "Ne mogu vjerovati da je Musk upravo izveo nacistički pozdrav ispred cijelog svijeta"... Odmah su krenuli komentari na društvenim mrežama. Bilo je i onih koji su branili Muska i optuživali druge korisnike da 'umišljaju stvari'...

U raspravu se uključila i struka...

Nespretna gesta ili namjerni pozdrav?

- Bio je to nacistički pozdrav, i to vrlo agresivan - poručuje Ruth Ben-Ghiat, profesorica povijesti na Sveučilištu u New Yorku, javio je Time.

- To je bila glupa gesta rukom. Svaka osoba koja ga pokušava prikazati kao nacista namjerno dezinformira javnost - poručuje Eyal Yakoby sa Sveučilišta Pennsylvania.

"Hvala vam, hvala vam. Moje je srce s vama", kazao je Musk dok je ponavljao gestu rukom u smjeru američke zastave...

I dok jedni prozivaju Muska da je izveo "Sieg Heil", u njegovu obranu stala je organizacija koja se bori protiv antisemitizma, Anti-Defamation League.

- Ovo je delikatan trenutak. Mnogi su na rubu. Čini se da je Elon Musk izveo nespretnu gestu u trenutku entuzijazma, a ne nacistički pozdrav. Ovo je novi početak. Nadajmo se ozdravljenju i radimo na jedinstvu u mjesecima i godinama koje dolaze - poručili su iz ADL-a.

No njihovo objašnjenje nije se pretjerano dopalo američkoj zastupnici u Kongresu Alexandriji Ocasio-Cortez. Odmah je uzvratila ADL-u.

- Samo da bude jasno, vi branite pozdrav 'Heil Hitler' koji je izveden, a onda i ponovljen - napisala je Ocasio Cortez.

'Ona se pogubila...'

Dodala je da je ova organizacija izgubila kredibilitet te ih je optužila da rade "za njih". Odnosi se to na Trumpa i Muska... A na njezinu objavu odmah je reagirao i prozvani Musk...

- Ona se sto posto pogubila. Iskreno, trebaju im bolji prljavi trikovi. Napad 'svi su Hitler' je toliko izlizan - poručio je Musk u dvije objave na Twitteru, pardon, X-u.

Reagirali i Nijemci

Njemački kancelar Olaf Scholz također je osudio Muskovo ponašanje nazvavši njegovu podršku ekstremnoj desnici neprihvatljivom. Scholz je pozvao na hladnokrvnost u odgovoru na kontroverznu Trumpovu administraciju i Muskove provokacije.

Musk je odgovorio na Twitteru pogrdnim komentarom o Scholzu u kojem ga podrugljivo naziva "Oaf Schitz".