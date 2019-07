Nikad napetiji izbori za šefa EU komisije. Ima li Leyen podršku?

Ursula von der Leyen, kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije, počela je jutros s predstavljanjem svog programa zastupnicima Europskog parlamenta. Nakon čega slijede pitanja lidera političkih grupa te rasprava o njenom programu i imenovanju. Tajno glasovanje predviđeno je od 18 sati.

I will ensure full #genderequality in my College of Commissioners. If Member States do not propose enough female Commissioners, I will not hesitate to ask for new names. pic.twitter.com/C528IZgl7Z — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 16 July 2019

Ukoliko Von der Leyen dobije podršku EP-a, odmah se kreće u proces formiranja novog saziva EK-a. U suprotnom, Europsko vijeće ima 30 dana da EP-u dodijeli ime novog kandidata za najvišu dužnost u EU.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL

Obraćajući se zastupnicima, ključne naglaske svog programa navela je snažniju ulogu EU u borbi protiv klimatskih promjena, socijalne pravde i jednakosti te bolju vanjsku politiku Unije. Posebno je, kao svoj ključni cilj, istaknula ujedinjenje i jačanje Europe.

U prvih 100 dana mandata najavila je "Zeleni sporazum za Europu", te osvrnula na jačanje gospodarstva i socijalnu pravdu dostupnu svim građanima Unije.

For centuries, Europeans fought so hard for their liberty and independence. The #RuleOfLaw is our best tool to defend these freedoms and to protect the most vulnerable in our Union. pic.twitter.com/yz9O9puHUu — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 16 July 2019

- Predložit ću fond za one koji su najviše pogođeni. Ambiciozni smo, nikoga ne ostavljamo iza sebe i nudimo perspektivu - kazala Von der Leyen.

Posebno se posvetila položaju žena. Zatražila je bolju zaštitu za sve koji izgube posao zbog gospodarskih turbulencija i obećala da će raditi u poboljšanju zapošljavanja mladih te će, kako je najavila, utrostručiti proračun za Erasmus program.

Veliki dio govora posvetila je ženama i rodnoj ravnopravnosti. Govor pred zastupnicima Europskog parlamenta u Strasbourgu završila je porukom "Živjela Europa!", koju je rekla na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

I believe #Europe should have a stronger and more united voice in the world – and it needs to act fast. pic.twitter.com/iP8TcaNIoR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 16 July 2019

Za mjesto predsjednice EK-a potrebno joj je da dobije povjerenje više od polovice glasova od ukupno 751 zastupnika u EP-u.

Podsjetimo, Ursulu von der Leyen, aktualnu njemačku ministricu obrane, za predsjednicu Komisije predložilo je Europsko vijeće kao kompromisno rješenje nakon što nijedan od 'spitzenkandidata' nije mogao dobiti prolaz.

Foto: Marijan Murat/DPA/PIXSELL

Europska pučka stranka - EPP, iz čijih redova dolazi, ujedno i najbrojnija politička grupa u EP-u podržat će izbor prve predsjednice EK-a.

Ključno za njezin izbor bit će glasovanje druge po snazi političke skupine, europskih socijaldemokrata, kojih u Europskom parlamentu ima 153. I socijaldemokrati i europski liberali očekuju hoće li Von der Leyen podržati njihove zahtjeve koji se odnose, kako na programsku politiku, tako i na sastav nove EK-a.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL

Zato je liberalima i socijalistima poslala je pismo s nizom obećanja. U pismu europskim socijalistima obvezala se, primjerice, da će svim radnicima u EU jamčiti zakonsku minimalnu plaću koja će omogućiti pristojan život u njihovoj zemlji.

Zastupnički klub Zelenih sa 74 zastupnika te krajnje lijeve Ujedinjene ljevice sa 41 zastupnikom najavili su da će glasovati protiv. Skupina Europskih konzervativaca i reformista (ECR), koja sa 62 zastupnika okuplja desne i blago euroskeptične stranke također je poput socijaldemokrata podijeljena.

Foto: Michael Kappeler/DPA/PIXSELL

Cijeli proces još uključuje izbor i predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske središnje banke i visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku. Ako u Europskom parlamentu ne prođe njezin izbor u pitanje se dovodi cijeli proces, što bi bio težak udarac za EU.

Glasovanje je tajno, nema elektroničkog glasovanje već se glasuje na glasačkim listićima. Rezultat bi trebao biti poznat oko 19 sati. Bude li izabrana, Ursula von der Leyen bit će prva žena na čelu Europske komisije.