'Nikad nisam bio trener Dinama jer nisam Mamićev miljenik'

U utorak je u Osijeku nastavljeno braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama. Danas su se u sudnici pojavila četiri svjedoka, a među njima je bivši nogometaš i trener Džemal Mustedanagić te bivši šef HNS-a Mladen Vedriš.

- Dinamo je 2000. godine doživio organizacijsku tranziciju, tadašnji predsjednik kluba Mirko Barišić okupio je kompetentnu ekipu koja se mogla nositi s brojnim izazovima, osigurao je sponzore koji su omogućili transformaciju kluba, i učinio je da Dinamo stane na noge. To je najvažnije reći - rekao je Vedriš, prenosi Večernji list.

Otkrio je i tko je vodio financijsko stanje tih godina, koje i nije bilo previše bajno.

- Tu je najveću ulogu odigrao Mirko Barišić, tadašnji predsjednik Uprave Siemensa Hrvatska, koji je bio glavni sponzor Dinama, a pomagale su i druge tvrtke – kazao je.

Mustedanagić je bio pomoćni trener Josipu Kužeu u Dinamu prije gotovo dvadeset godina.

- Sezonu ranije bili smo u ligi za opstanak, bilo je dosta teško. Pratio sam mlađe uzraste u Dinamu i drugim klubovima. Ja sam Kužeu sugerirao da u momčad uvede neke naše mlade igrače, poput Luke Modrića i Vedrana Ćorluke. Nisam imao nikakve veze s transferima igrača. Dinamo je ljubav moja od ranih dana, došao sam u klub još kao dijete od 17 godina - smatra.

Govorio je o Mariju Mamiću.

- Poznajem ga kao igrača, trenirao sam ga. A za to je li on bio menadžer nekim igračima Dinama, to ne znam. On je tada bio praktički dijete. Što se tiče Zdravka Mamića, znam da je imao sportsku agenciju prije dolaska u Dinamo, ali ne znam kako se zvala, niti me to zanimalo. Ne znam ni tko ju je preuzeo nakon Zdravka. Mene su zanimali samo rezultati, mladi igrači, a nikada nisam bio prvi trener Dinama jer nisam bio njegov miljenik. Nisam se bavio menadžerstvom i nisam mlade igrače usmjeravao prema bilo kojoj agenciji, pa tako ni Mamićevoj – izjavio je.