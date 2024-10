Obitelj Ćorić od Dinama dobila 30.000 eura: 'Tu priznanicu sam tek vidio tamo u Uskoku'

Novi tjedan donosi nove svjedoke na Županijski sud Osijek gdje se već pola godine aktivno sudi Zdravku i Zoranu Mamiću, Mariju Mamiću, Sandru Stipančiću i Damiru Vrbanoviću optuženima za izvlačenje novca iz NK Dinamo.

Prije početka saslušanja svjedoka predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović izvjestio je kako je Zdravko Mamić, neposredno prije rasprave, mailom poslao sudu prijedlog za prebacivanje suđenja s osječkog na neki drugi sud. Jedan od razloga je netom otvorena istraga protiv predsjednika Županijskog suda Zvonka Vrbana, što je odbjegli Mamić iskoristio kao novi povod za predlaganje delegacije nadležnosti njegovog predmeta.

- Protiv predsjednika suda Vrbana USKOK je pokrenuo kazneni postupak zbog počinjenja dva kaznena djela protiv službene dužnosti jer je od sudaca Općinskog suda u Osijeku zahtijevao da u predmetima njemu bliskih prijatelja donesu odluke njima u korist. Vrban je i u mom ranije okončanom predmetu na osječkom sudu u kojem sam nepravedno osuđen pod predsjedanjem suca Krušlina postupio nezakonito kada je otvorio kuvertu u kojoj se nalazi zapisnik o vijećanju i glasovanju sa suđenja kako bi vidio njen sadržaj, što je službena tajna sve do pravomoćne presude. Djela zbog kojih je sada prijavljen Zvonko Vrban počinio je i u mom predmetu pa se čini da mu je to prihvaćeni model ponašanja u suđenjima koji se vode na Županijskom sudu u Osijeku. Svoje ovlasti predsjednika suda očigledno koristi u njemu osobno interesantnim predmetima kako bi za sebe ili druge bliske osobe ostvario probitke. Vrban si daje za pravo miješati se u rad raspravnog vijeća te mimo njega uzimati spis i s njime raditi što ga je volja. Znakovito je da je Vrbanu uvid u moj predmet dopustio upravo predsjednik vijeća koji sada meni sudi u ovom postupku. Predsjednik vijeća očito nema problem da mu predsjednik suda neovlašteno i samovoljno vrši uvid u spis koji je zadužio u rad. Takav sud ne odaje dojam nepristranog suda - stoji u zahtjevu Zdravka Mamića za premještanje njegova sudskog postupka na neki drugi sud. Mamić je u pismenom zahtjevu naveo i kako je obaviješten da je Zvonko Vrban pred više osoba govorio kako će mu suditi njegovo vijeće i da će biti osuđen na višegodišnju robiju.

Tijekom dosadašnjeg sudskog postupka protiv braće Mamić i ostalih iz NK DInama Zdravko je više puta zatražio da se taj predmet prebaci na neki drugi sud, no vijeće je to svaki puta odbacilo. To se dogodilo i ovoga puta, no Zdravko Mamić ima pravo žalbe na donešenu odluku.

- Zahtjev Zdravka Mamića je odbijen kao nedopušten jer mu je pravo na prenošenje uskraćeno već ranije pravomoćnim rješenjem ovoga suda - kazao je sudac Davor Mitrović.

Prvi je na klupu za svjedoke sjeo bivši nogometni reprezentativac Josip Šimunić.

- U Dinamo sam došao 2011. godine nakon razgovora s Zdravkom Mamićem. Tada sam igrao u Njemačkoj, dogovorio sam raskid s tim klubom i došao sam u Dinamo za kojega sam želio igrati. Potpisao sam ugovor na 2 godine. Imao sam tada svog agenta iz Njemačke koji me je zastupao. Ugovor s Dinamom u potpunosti je ispoštovan. Novac sam dobivao na račun. Nakon isteka tog ugovora, još sam potpisao dva, jedan na godinu dana i jedan na pola godine. Tim ugovorima nisam imao dogovorenu podjelu transfernog obeštećenja. Nakon odlaska iz Dinama završio sam nogometnu karijeru - kazao je Šimunić.

Na pitanje suca da li je klub iz Njemačke njemu isplatio novac koji je trebao dobiti po ugovoru, Šimunić je rekao da je taj novac dobio Dinamo, a da je on taj novac dobio pola godine kasnije. Taj novac nema veze s novcem koji je dogovorio primati s Dinamom.

- U Dinamo sam došao kao slobodan igrač. O tom sam transferu više puta razgovarao s Zdravkom i Zoranom Mamićem. Financijske uvijete sam dogovorio sam, ali ne želim odgovoriti kolika je bila visina tog dogovora jer to nije pristojno pitati. Financijski uvjeti na koje sam imao pravo temeljem ugovora bili su navedeni u njemu i nisam dogovorio nikakve druge uvjete mimo onoga što je napisano - kazao je Šimunić odgovarajući na pitanja USKOK-a o detaljima ugovora.

Šimunić je rekao da je tek kasnije upoznao Marija Mamića i Nikkyja Vuksana, ali oni nisu sudjelovali u njegovom dolasku u Dinamo.

- S njima nisam surađivao. Nisu bili moji manageri. Nisam od njih primio nikakav novac niti im ga davao. Nisam im prenio svoja prava imidža niti pregovarao o tome - rekao je Šimunić dodajući kako je u svojoj karijeri imao četiri agenta, ali ni sa jednim nije imao potpisane ugovore, nego usmene dogovore.

Potom je kao svjedok saslušan Marinko Koljanin, bivši direktor NK Rijeka.

- Dok sam bio direktor doveo sam u klub Davora Lovrinca kada sam čuo da je slobodan igrač i on je bio stvarno dobar nogometaš. Sklopili smo s njime ugovor na godinu dana i htjeli smo ga produžiti. Jednom se u svečanoj loži u Maksimiru Zdravko Mamić sukobio sa Nikolom Mandekić, šefom POA-e iz Rijeke, udario ga je, ja sam mu to prigovorio, a on mi je rekao da će mi uzeti Lovrinca. Nakon toga Lovrinac je odbio potpisati novi ugovor s nama i otišao u Dinamo kao slobodan igrač. Ne zamjeram mu to jer su tada u Dinamu igrali veliki igrači i to je bio sjajan klub - kazao je Koljanin.

Otac Ante Ćorića

Miljenko Ćorić je otac nogometaša Ante Ćorića i pozvan je da svjedoči o dolasku njegova sina u Dinamo.

- Ante je imao 13 godina kada je došao u Dinamo. Božo Slišković je moj prijatelj i bio je dobar sa Zdravkom Mamićem pa mu je predložio da uzme Antu. Ja sam u ime sina pregovarao sa Zdravkom o prelasku i svim uvjetima. Ugovoren je iznos od oko 300 tisuća eura bruto godišnje na tri godine, a za kasnije je bio veći iznos. Na potpisivanju ugovora bili su Tomislav Svetina i Škegro. Zdravko nije. Ne znam na koliko je bio potpisan taj ugovor. Kasnije je bilo i nekoliko potpisivanja aneksa dok Ante nije postao punoljetan. Dinamo je ispoštovao sve po ugovoru - rekao je Ćorić dodajući kako je pregovarao i s drugim klubovima koji su nudili bolje uvijete, ali je njegov sin želio u Dinamo. Tata Ćorić rekao je kako su on i supruga potpisali i ugovore o zastupanju s agencijama DigiSport i Rasport Management Marija Mamića koje su trebale brinuti o Antinoj karijeri. Ti su ugovori bili na engleskom jeziku kojega on nije znao, ali danas smatra da su to bili loši ugovori sklopljeni na pre dug rok.

- Mario Mamić mi je dao na ruke 30 tisuća eura kada nam je zatrebalo za uređenje terase. Rekao je da mu to ne trebam vratiti jer će to Ante svojom igrom nadoknaditi - kazao je Miljenko dodajući kako je tek u istrazi u USKOK-u otkrio da agenciji Marija Mamića duguje milijun eura za slučaj da mu ne vrati tih 30 tisuća. Mario nikada od njega nije potraživao taj novac.

Također je rekao kako im nitko nije spominjao nikakvo transferno obeštećenje jer je Zdravko rekao da taj novac ide Dinamu.

Tužitelj USKOK-a pokazao je svjedoku potpisani aneks ugovora iz 2014. godine iz kojega se vidi da Ante ima pravo na pola transfernog obeštećenja, ali i da pristaje na prodaju istog agenciji Marija Mamića.

- Tu su moj potpis, supruge i sina, ali taj ugovor nisam nikada vidio. Nikada nisam tražio podjelu transfernog obeštećenja. Volio bih da je Ante dobio 50 posto transfera. Nisam toliko glup da dam nekome 50 posto - dodao je svjedok rekavši kako su tada naprosto samo potpisivali sve što im je Mario donio. Ništa u ugovorima nisu čitali jer su bili na engleskom jeziku, a rekao je i da nikada nisu dobili nikakav novac od agencija s kojima su potpisali ugovore.

- Nismo dali te ugovore na prevođenje. Vjerovao sam da je Mario Mamić sve napravio po našem usmenom dogovoru - kazao je Ćorić koji je u istrazi rekao da je tek nakon razgovora u USKOK-u dao prevesti ugovore shvatio da je u njima nešto posve drugo od onoga kako je dogovoreno s Mamićima. O tome je pitao Zdravka Mamića, ali on nije htio s njime raspravljati o tome.

'Ovo nikad nisam vidio'

Tužitelj mu je potom predočio priznanicu iz koje se vidi da je obitelj Ćorić dobila 30 tisuća eura, kao i zahtjev iz kojega je vidljivo da je obitelj Ćorić od Dinama tražila ekonomska prava pri budućim transferima te da su ih prepustili tvrtki Digi Sport Marija Mamića.

- Ovo nikada nisam vidio, odnosno tek sam ga vidio u USKOK-u - rekao je svjedok.

- Nakon što sam potpisao ugovor s agencijama Marija Mamića imali smo dobru suradnju, ali kasnije se nije uopće javljao ni dolazio na sastanke. Kada je Ante postao punoljetan nije htio potpisati ugovor s agencijom Marija Mamića. Mario nije ni javio po tom pitanju. Tu su nastali problemi; Ante nije igrao, svi su bili nervozni, imao je osjećaj da ga se namjerno ignorira. Dva puta sam sastao s Mariom Mamićem, na poziv Zdravka Mamića. Rekao je da je sve u redu, da je Ante još mlad, ali se ništa nije promijenilo. Ante je otišao iz Dinama u Romu, a ja ni danas ne znam kako je došlo do toga. Sportski direktor Rome nas je pozvao na razgovore i mi smo otišli jer nam je Zdravko to odobrio. Klubovi su već bili u razgovoru između sebe i dogovorili sve oko transfera - kazao je Ćorić dodajući kako je u pregovore s Romom išao sa svojim odvjetnikom. Nakon pregovora Ante je potpisao ugovor s Romom.

- Prije odlaska u Romu Ante je s Dinamom dogovorio da nema potraživanja između njega i kluba obzirom na prijevremeni raskid ugovora- zaključio je Ćorić svjedočenje.