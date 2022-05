Nikada viđene fotografije Tita: Slavio je uz cigare i političare, a jeo je tortu s bubamarama

Današnji dan, 25. svibnja, bio je jedan od dva-tri glavna praznika u bivšoj državi. To je dan kad je obilježavan Titov rođendan, službeni, ne i pravi (stvarni dan njegova rođenja nitko ne zna, nagađa se o više od deset datuma). Tradicija je počela u Drvaru 1944., kad su proslavu omeli Nijemci čuvenim, neuspjelim, desantom. Do 1957. godine bila je to proslava predsjednikova rođendana, a onda ju je Josip Broz preimenovao u Dan mladosti. To je učinio kako bi istaknuo opći, a ne pojedinačni karakter proslave i pojačao razlike u odnosu na sovjetski kult ličnosti.