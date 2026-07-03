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KOMENTIRA: HELENA TKALČEVIĆ PLUS+

Nikakvi 'vejpovi' ne bi trebali biti dostupni maloljetnicima

Piše Helena Tkalčević,
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Nikakvi 'vejpovi' ne bi trebali biti dostupni maloljetnicima
Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Nije poznato gdje su ni kako maloljetnici nabavili "vejpove", no sama činjenica da su takvi proizvodi dostupni maloljetnicima s pravom daje svakom roditelju razlog za brigu

Sinkopa, mučnina, povraćanje, bolovi u prsima, tahikardija..., neki su od simptoma s kojima su maloljetnici zaprimani u zagrebačke bolnice nakon konzumacije "vejpova" s nepoznatom supstancom. Mislili su da udišu nešto što je zamjena za THC, a zapravo se pokazalo da je riječ o psihoaktivnom polusintetskom kanabinoidu djelovanja sličnog kao THC, no opasnijem jer može biti potentniji od prirodnog THC-a, proizvodi se bez kontrole, a ne zna se ni njegova koncentracija. Nije poznato gdje su ni kako maloljetnici nabavili "vejpove", no sama činjenica da su takvi proizvodi dostupni maloljetnicima s pravom daje svakom roditelju razlog za brigu. Prije dva mjeseca razgovarali smo s majkom čiji je sin putem aplikacije popularne među mladima, Snapchata, došao u kontakt s nepoznatim osobama, od kojih je kupio "vape" (e-cigareta, op. a.) ispunjen nekakvom nepoznatom tekućinom.

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