Nikola Kajkić: Skinuli su me do gola, pretraživali i maltretirali 'Rekli su da su me doveli da me strpaju u Sremsku Mitrovicu u zatvor jer sam radio na predmetu Ovčara i prema njihovim navodima obavljao razgovor i ispitivao neke osobe u Srbiji', izjavio je Kajkić