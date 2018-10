Nikoli lopov torbu nije vratio: Za nju i pribor dali cijelu plaću

Zvalo me je dosta poznanika i svi su pomalo zgranuti krađom dječje torbe s knjigama, priborom, jaknom i tenisicama koje je nesmotreno ostavio u blizini škole prošlog petka sin Nikola (10) po izlasku iz škole, kako bi se poigrao s prijateljem. Nakon što se vratio školske torbe u kojoj su se nalazile knjige, bilježnice i pribor za 4. razred, te jakna prebačena preko torbe i na njima tenisice su nestale – prepričava nam, 49-godišnji dječakov otac Ivica Božić.

Preko stranica našeg lista u ponedjeljak je mališan zamolio da mu se vrati torba, knjige i pribor, a jaknu i tene neka kradljivac zadrži, ali dječakov vapaj je ostao bez odgovora. U međuvremenu su, kaže nam otac, iz Osnovne škole „Vladimira Vidrića“ iz Kutine koju dječak pohađa, kontaktirali dječakovu majku te su rekli da će pomoći kod kupnje knjiga, torbe i ostalog pribora kojeg je bezdušni kradljivac prije osam dana ukrao.

Cijeli prošli tjedan Nikola je išao na nastavu s jednom rabljenom knjigom i torbom koju je ocu, koji inače radi noćnu smjenu u kutinskoj pekari posudio prijatelj čiji sin ima dvije torbe dok ne nabave novu.

Ivica koji je inače i dragovoljac Domovinskog rata je pomalo razočaran ne samo stanjem u društvu nego i komentarima koji su se pojavili, jer kako je rekao, cilj medijskog istupa bio je da se ukaže kuda ide naše društvo.

- Nisam želio dati podatke u novine, jer mi nije bio cilj da sakupljam pomoć, jer to ne želim. Zahvaljujem se dobrim ljudima koji su nam je nudili, ali i onima opakog jezika. Nakon rata nisam tražio privilegije niti stan, i danas naša četveročlana obitelj živi u podstanarskom stanu, a sve stvaramo svojim rukama i svima možemo pogledati u oči – kazao nam je ogorčeni otac. Do prije tri mjeseca on je jedini bio zaposlen, jer suprugu nitko nije želio primiti zbog kako tvrdi dvoje male djece.

- Kako se žena zaposlila, odlučili smo za nagradu sinu i kćerki Klari koja ide u 2. razred kupiti sve novo za školu, da i oni osjete kako su pred nama bolji dani. Za to smo gotovo dali kompletnu jednu plaću. Samo oprema za Nikolu, stoji preko 1500 kuna, što za nas nije mali novac. Ponavljam ne tražim od nikoga ništa, već samo ukazujem kud ide Hrvatska u čiju samostalnost su uklesani brojni životi -

Kutinska policija je podnijela kaznenu prijavu i traži nepoznatog lopova.

